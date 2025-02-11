На молочном предприятии в Борисове расширяют ассортимент творожной линии

Курс на импортозамещение. В Борисове реализуется проект по выпуску мягких творожных сыров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Запустят линию уже в 2025 году. Сейчас технологи работают над рецептурой. Также готовится площадка под модернизацию производства. У новой линейки творожных сыров будет длительный срок годности. Это позволит расширить рынки сбыта и увеличить объемы реализации продукции. Кроме того, на предприятии недавно освоили выпуск сухого молока. Также расширяют ассортимент безлактозной продукции.

Людмила Красновская, начальник производства предприятия по выпуску молочных продуктов:

Остро встал вопрос безлактозной продукции. Мы расширяем свой ассортиментный перечень, что касается безлактозной продукции. На сегодня мы выпускаем: молоко стерилизованное безлактозное в тетрапаке, молоко безлактозное в бутылке, три вида йогуртов безлактозных. Технологическая служба работает на расширение продукции безлактозной. В скором будущем, я думаю, мы увидим что-то новое на полках наших магазинов.

В сутки на Борисовском молочном заводе перерабатывают 800 тонн молока. Более 80 % готовой продукции экспортируют. Поставки идут в Россию, Азербайджан, Турцию, Мексику и Объединенные Арабские Эмираты. Темп роста выпускаемой продукции к уровню предыдущего периода составил плюс 20 %.