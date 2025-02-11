В Минской области построят более 20 современных молочно-товарных комплексов в 2025-м

В Минской области в 2025 году планируют возвести не менее 20 современных молочно-товарных комплексов. Основная задача – уйти от старых ферм с привязным содержанием скота к автоматизированным комплексам. Новый МТК в Копыльском районе уже демонстрирует рентабельность.

Автоматизированное оборудование, комфорт для животных и даже настоящее молочное такси. На новом комплексе созданы идеальные условия для дойного стада. Опытные зоотехники тщательно следят за животными и обеспечивают им необходимые условия для продуктивности. Каждая корова имеет индивидуальный паспорт и медицинскую карту, что позволяет вести точный учет и мониторинг состояния здоровья.

Валерий Фамицкий, ведущий зоотехник-селекционер МТК «Душево» сельхозпредприятия «Прогресс 2010»:

Существует несколько ветеринарных мероприятий, которые направлены на диагностику заболеваний, само собой, в результате диагностических мероприятий. Каждый из работников, у него по инструкции и в обязанностях сообщить, если что-то увидел подозрительное, и в результате полученных данных уже принимаются решения, что сделать с животным. Либо мы его определяем в специальную секцию, где происходит лечение в индивидуальном порядке, либо привлекаются сотрудники районной ветеринарной станции.

На территории хозяйства построен профилакторий на 285 мест для маленьких телят. При этом все стойла находятся в закрытом помещении. Кормят молодняк при помощи передовой технологии «молочное такси». Устройство готовит кормовую смесь, максимально подходящую животным по консистенции, температуре и другим параметрам. Агрегат также обеспечивает дозированную раздачу пищи телятам, что значительно упрощает работу персонала.