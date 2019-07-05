На МКАД возобновляют ремонт мостов в районе Купревича и Наполеона Орды

Новости Беларуси. До Европейских игр здесь уже выполнили большую часть работ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На внутренней стороне заменили все балки, улучшили опоры, обновили все покрытие и барьерные ограждения. Теперь тоже самое сделают и на внешней стороне.

Движение перекроют ночью с 5 на 6 июля. Аналогичные работы выполняют и на 25 километре в районе улицы Наполеона Орды.