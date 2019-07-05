Директор московского метро: «Минский метрополитен отвечает всем самым современным требованиям»

Новости Беларуси. Столичной подземке – 35! С юбилеем Минский метрополитен 5 июля поздравили руководство города и зарубежные гости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В торжественной обстановке награды вручили лучшим работником подземки. Столичное метро сегодня – 29 станций, 361 вагон и почти 5000 сотрудников. Их работу высоко оценила Международная ассоциация метро.

Владимир Сотников, директор Минского метрополитена:

Минский метрополитен – это метрополитен четвертый по своей значимости и по количеству пассажиров. Уступает только московскому, санкт-петербургскому и киевкому.

Виктор Козловский, начальник Московского метрополитена:

Минский метрополитен по объему, конечно, меньше московского, но он отвечает всем самым современным требованиям. Новые современные станции, управление поездами, особенно удивляет чистота.