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Директор московского метро: «Минский метрополитен отвечает всем самым современным требованиям»

05 июля 2019 17:47
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Новости Беларуси. Столичной подземке – 35! С юбилеем Минский метрополитен 5 июля поздравили руководство города и зарубежные гости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Директор московского метро: «Минский метрополитен отвечает всем самым современным требованиям» -1

В торжественной обстановке награды вручили лучшим работником подземки. Столичное метро сегодня – 29 станций, 361 вагон и почти 5000 сотрудников. Их работу высоко оценила Международная ассоциация метро.

Директор московского метро: «Минский метрополитен отвечает всем самым современным требованиям» -4

Директор московского метро: «Минский метрополитен отвечает всем самым современным требованиям» -6

Владимир Сотников, директор Минского метрополитена:
Минский метрополитен – это метрополитен четвертый по своей значимости и по количеству пассажиров. Уступает только московскому, санкт-петербургскому и киевкому.

Директор московского метро: «Минский метрополитен отвечает всем самым современным требованиям» -9

Виктор Козловский, начальник Московского метрополитена:
Минский метрополитен по объему, конечно, меньше московского, но он отвечает всем самым современным требованиям. Новые современные станции, управление поездами, особенно удивляет чистота.

Директор московского метро: «Минский метрополитен отвечает всем самым современным требованиям» -12

Каждый день услугами метро пользуются почти 40 % всех пассажиров столицы. Для Минска это самый экологичный, быстрый и удобный вид транспорта. За 35 лет в подземные тоннели спустились 7,5 миллиардов человек. Работники столичного метро гордо сопоставляют эту цифру с населением всей планеты.

Директор московского метро: «Минский метрополитен отвечает всем самым современным требованиям» -15

# Минское метро # общество # Владимир Сотников # Виктор Козловский # Фотофакт

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