Оплатили, а строительство не началось. Кооператив «Заречная мечта» опустился на третье место в очереди на строительство газопровода

Новости Беларуси. Неприятный сюрприз получили жители деревни Жажелка Смолевичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Существующий здесь кооператив «Заречная мечта» был на втором месте в очереди на строительство газопровода. Его, кстати, ждут более сотни человек. Жители оплатили проект и доставку материалов.

Строительство должно было начаться в 2019 году, однако очередь районные власти на основе всех документов изменили, и теперь «Заречная мечта» оказалась на третьем месте после других кооперативов.

Нина Козловская, представитель кооператива «Заречная мечта»:

Технические условия выдаются на два года. В этом году наш проект уже теряет силу 21 июля, то есть два года заканчиваются, и все.

Николай Парамонов, заместитель председателя Смолевичского райисполкома:

Что касается кооператива «Заречная мечта», данным кооперативом было принято решение на общем собрании о финансировании газопровода высокого и среднего давления за счет собственных средств, что подтверждается их официальным письмом за подписью председателя кооператива.