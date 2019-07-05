Оплатили, а строительство не началось. Кооператив «Заречная мечта» опустился на третье место в очереди на строительство газопровода

Новости Беларуси. Неприятный сюрприз получили жители деревни Жажелка Смолевичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Неприятный сюрприз получили жители деревни Жажелка Смолевичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Существующий здесь кооператив «Заречная мечта» был на втором месте в очереди на строительство газопровода. Его, кстати, ждут более сотни человек. Жители оплатили проект и доставку материалов.
Строительство должно было начаться в 2019 году, однако очередь районные власти на основе всех документов изменили, и теперь «Заречная мечта» оказалась на третьем месте после других кооперативов.
Нина Козловская, представитель кооператива «Заречная мечта»:
Технические условия выдаются на два года. В этом году наш проект уже теряет силу 21 июля, то есть два года заканчиваются, и все.
Николай Парамонов, заместитель председателя Смолевичского райисполкома:
Что касается кооператива «Заречная мечта», данным кооперативом было принято решение на общем собрании о финансировании газопровода высокого и среднего давления за счет собственных средств, что подтверждается их официальным письмом за подписью председателя кооператива.
В райисполкоме отметили, что если члены кооператива не проведут газопровод за собственные деньги, то в 2020 году они будут первыми в очереди. И тогда строительство начнется за счет государственных средств.