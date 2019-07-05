В связи с соревнованиями по триатлону в воскресенье изменятся маршруты некоторых видов транспорта

Новости Беларуси. Соревнования по триатлону пройдут в столице 7 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Соревнования по триатлону пройдут в столице 7 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По традиции они включают в себя три этапа: плавание, велогонку и марафон. Для состязаний задействуют водохранилище Дрозды и часть проспекта Победителей. В связи с этим изменится движение транспорта.
С десяти часов утра и до полудня, а затем с двух дня до полседьмого вечера некоторые автобусы изменят свои маршруты. Подробную информацию ищите на сайте «Минсктранса».