В Беларуси сделали 30 тысяч тестов на коронавирус

Новости Беларуси. Более 30 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию проведено к этому дню в Беларуси. Об этом сообщает Минздрав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране продолжаются мероприятия по контролю за эпидемиологической обстановкой. За минувшие сутки госпитализированы 110 человек, выписаны – 144, в том числе те, кто имел контакты с носителями инфекции.