Когда станет тепло по-настоящему? Рассказывают синоптики

Новости Беларуси. Синоптики рассказали, когда в Беларусь вернётся тепло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Апрель кидает то в жар, то в холод.





Эта неделя началась с похолодания. Предстоящей ночью местами и вовсе ожидается до минус 7. И это на фоне температурных рекордов, побитых в ряде городов накануне.

Специалисты уверяют: метеоперепады в середине календарной весны – норма. Неустойчивая погода с кратковременными осадками и усилением ветра продержится на протяжении недели. А уже к выходным в стране потеплеет.





Владимир Коледа, инженер-синоптик Белгидромета:

Осадков станет меньше. В субботу они пройдут местами по республике небольшие, кратковременные, в воскресенье лишь по северо-востоку. Дневная температура в субботу – 6-12 °C, в воскресенье – от 8 до 14 градусов.

Были годы, когда в первые дни апреля лежало полметра снега. Резкие колебания температур, кратковременные похолодания бывают практически каждый год.