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Когда станет тепло по-настоящему? Рассказывают синоптики

30 марта 2020 14:30
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Новости Беларуси. Синоптики рассказали, когда в Беларусь вернётся тепло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Апрель кидает то в жар, то в холод. 

Когда станет тепло по-настоящему? Рассказывают синоптики-1



Эта неделя началась с похолодания. Предстоящей ночью местами и вовсе ожидается до минус 7. И это на фоне температурных рекордов, побитых в ряде городов накануне.

Когда станет тепло по-настоящему? Рассказывают синоптики-3

Специалисты уверяют: метеоперепады в середине календарной весны – норма. Неустойчивая погода с кратковременными осадками и усилением ветра продержится на протяжении недели. А уже к выходным в стране потеплеет.  

Когда станет тепло по-настоящему? Рассказывают синоптики-6



Владимир Коледа, инженер-синоптик Белгидромета:
Осадков станет меньше. В субботу они пройдут местами по республике небольшие, кратковременные, в воскресенье лишь по северо-востоку. Дневная температура в субботу – 6-12 °C, в воскресенье – от 8 до 14 градусов.

Были годы, когда в первые дни апреля лежало полметра снега.

Резкие колебания температур, кратковременные похолодания бывают практически каждый год.

Когда станет тепло по-настоящему? Рассказывают синоптики-9



Весь апрель – погоде не верь! Гласит народная мудрость. Однако в природе всё идёт своим чередом: весна пестрит первоцветами, а в ряде районов уже встретили крылатых предвестников. В гнёзда вернулись аисты.

# Погода в Беларуси # общество # Владимир Коледа # Фотофакт

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