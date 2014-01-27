На Минском железнодорожном вокзале заработали новые терминалы самообслуживания

Новости Беларуси. На столичном железнодорожном вокзале заработали новые терминалы самообслуживания.

Они установлены на улице рядом с путями: у них водонепроницаемые дисплей и клавиатура, а также антивандальный корпус. Благодаря этим устройствам проездные документы на поезда региональных и городских линий можно приобретать по банковским картам.

В текущем году сеть таких терминалов планируется расширить. Сейчас платежно-справочные устройства самообслуживания работают в Минске, Витебске и Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.