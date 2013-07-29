На Минском Замчище патриарх Кирилл провел божественную литургию под открытым небом. Прямая трансляция

Новости Беларуси. День, объединяющий государства и народы. Минск вслед за Киевом и Москвой, принял эстафету торжеств, приуроченных к 1025-летию Крещения Руси.

С праздником православных христиан поздравил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Юбилей, который широко отмечается в Беларуси, России и Украине, позволяет глубже почувствовать силу веры, значимость связи поколений и ощутить духовное единство братских народов. Убежден, что на новом этапе исторического бытия Православная церковь будет продолжать служение, сплачивая людей и оставаясь верной своему долгу перед Богом и Отечеством.

1025-летие крещения Руси в Беларуси отметят с размахом. В эти минуты на Минском Замчище патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит божественную литургию под открытым небом. Сюда же доставили и величайшую христианскую святыню — Крест Андрея Первозванного.

Здесь, под открытым небом на Минском Замчище, началась Божественная литургия которую совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и предстоятели Поместных Православных Церквей. Здесь собралось очень много верующих. По разным оценкам, в Минск съехались более 50 тысяч паломников, в том числе и из разных стран.

Как объяснили священнослужители, эта литургия фактически не отличается от традиционного молебна за исключением того, что вместе с патриархом Кириллом будут молиться представители Поместных Православных Церквей. Каждый из них представляет свой народ. И богослужение можно слышать на разных языках. Ведут литургию главы 8 Поместных Церквей по очереди, в порядке исторического старшинства. Это Александрийская церковь, Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Церковь новой Юстинианы и всего Кипра, затем Польская и Американская церкви.

Хочется рассказать и о месте, где проходит литургия. Как объяснили священнослужители, проводить молебны под открытым небом - это древняя традиция. Поэтому и в белорусской столице была выбрана территория Минского Замчища. Кроме того, верующие не ограничены стенами храма: сюда мог прийти каждый желающий.

Немногие знают, что здесь, в районе станции метро Немига и Дворца Спорта, находится исторический пласт. Во время археологических раскопок было найдено около 130 построек. И именно здесь можно увидеть фундамент древнего храма Минска. Датирован он XI веком, поэтому можно предположить, что эта, самая древняя церковь Минска, была построена меньше, чем через сто лет с момента Крещения Руси. Поэтому место проведения богослужения выбрано неслучайно. Об этом говорят и историки.

Геннадий Лаврецкий, доцент кафедры теории и истории архитектуры БНТУ:

Еще пару лет назад, когда здесь были раскопки, мы видели вот эти вот валы древние, мы видели эти деревянные мостовые, одна из которых как раз и вела к храму.

С верующими, которые пришли сюда на молебен пообщались корреспонденты СТВ, и вот какими впечатлениями поделились прихожане.

Прихожане:

Это большой праздник для нас, это объединение всех славянских народов. И мы очень рады, что действительно у нас в Беларуси будет проходить такой праздник.

Я вообще историк, и поэтому для меня это еще и связано с моей профессией. Я смогу это расказать потом своим ученикам.

Мы приехали из Гомельской области из города Чечерска. Мы хотели и службу посмотреть, и на празднике побыть. Все-таки это же такая святыня.

Мы из Чечерска, рады очень этому празднику. Очень благодарны, что нам дали транспорт, привезли.

Сделали вот эту организацию, бесплатную, позаботились о нас.

Я приехала из Гродно специально сюда, чтобы присоединиться к этому празднику.

На Минском Замчище сегодня заложат капсулу с памятной грамотой в честь 1025-летия Крещения Руси. Затем в районе двух часов дня здесь же состоится праздничный концерт. В эти минуты на Минском замчище патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит божественную литургию.

Торжества в белорусской столице начались с самого утра крестным ходом. У стелы «Минск - город-герой» собрались десятки тысяч верующих. Перед началом шествия священнослужители совершили молебен. Затем многочисленная колонна духовенства и прихожан направилась к Минскому Замчищу. Верующие несли в руках кресты и хоругви с изображениями Христа, Божией матери и ликами христианских святых. Впереди процессии ехал автомобиль с колоколами.

Верующие:

Благодать большая, и я очень рада, что имею такую возможность поучаствовать в таком великом деле.

Чтобы испытать это чувство, нужно приехать и пройти. А главное - это вера в Бога.

Это сплачивает людей, в первую очередь. Люди добрее становятся. Я смотрю вот: один одному воду подают, помогают пройти где-то.

Такой великий праздник. Даже Господь, посмотрите, какую погоду дал нам прекрасную, чтобы соборно помолиться о здравии, о стране.

Для нас это большой праздник, наверное, как и для каждого православного. Это благодать, радость.

Приехало столько архиереев. Такое счастье. Когда еще будет возможность побывать на такой службе прекрасной?

Более 50 тысяч паломников и делегации 15 поместных церквей. В третий по счёту центр православия Минск превратился с самого утра. Главной религиозной площадкой стало Минское Замчище. Именно здесь

На столичной Немиге словно стало больше ещё одним храмом. На сцене всё высшее духовенство. Патриарху Кириллу сослужили главы поместных православных церквей: Александрийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Болгарской, Кипрской, Польской и Американской. Со сцены звучали молитвы на многих языках мира. Такого числа церковных лидеров белорусская столица, пожалуй, не видела никогда. Да и сами иерархи в таком составе не собирались с 1988 года, времён тысячелетия Крещения Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и главы других поместных православных церквей прибыли на литерном поезде в белорусскую столицу этой ночью. На нем в специальном вагоне привезли и святыню, которую тысячи верующих ждали с особым трепетом - крест Андрея Первозванного. Несмотря на поздний час, состав встречали сотни человек.

Это одна из самых почитаемых святынь православной церкви. Андрей Первозванный - первый из учеников Иисуса Христа — был распят на кресте. Его фрагменты заключены в Х-образный киот и постоянно хранятся в соборе греческого города Патры. Такое путешествие реликвия совершила впервые. В честь праздника ее привезли в Россию, затем Украину и, наконец, в Беларусь.

Один из вагонов этого поезда переоборудован в храм, богослужения проводят прямо во время пути. Именно в нем и перевозили Крест Андрея Первозванного. В Минск литерный поезд прибыл в 23:00. Святыню на перрон выносили несколько человек. Высота креста более двух метров, а вес — около 160 килограммов.

Реликвию, заключенную в специально изготовленный «дорожный» футляр, сопровождали не только представители греческой церкви. На литерном поезде в Минск прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Согласно поверью, крест, на котором принял мученическую смерть апостол Андрей, исцеляет неизлечимо больных. Он изгоняет злых духов и помогает обрести семейное счастье. В 18 веке крест едва не сгорел, из огня рискуя жизнью, его спас священник. Говорят, он и сейчас продолжает творить чудеса.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Для осознанного большинства жителей нашего города – это знаковое событие и достойное событие. Это символ уважения и признания с нашей стороны и ее духовности.

С вокзала крест перевезли в минский храм апостола Андрея Первозванного. Здесь его уже ждали. Поклониться святыни пришли не сотник, а тысячи. Чтобы на несколько секунд приложиться к реликвии, верующие в очереди готовы стоять часами.

Верующие:

Этот крест как бы всех нас объединяет. И вот такая благодать: мы прикоснулись и даже почувствовали что-то.

Конечно, это великое благо. Мы смотрим, сколько людей пришло с детками. Действительно, это острая необходимость. Собственно, каждому из нас, конечно, это очищение необходимо.

Я очень волнуюсь. Я настолько ощущаю успокоение, благодать.

Это святыня. В это нужно верить, это нужно любить и в жизни это все нужно исполнять.

Главные торжества пройдут в Беларуси 29 июля, однако крест апостола Андрея останется в Минске до 2 августа. Доступ к святыни круглосуточный.

Последнее обновление 29 июля 2013 в 13:30

После службы на месте древнейшего православного храма Минска была заложена памятная капсула с грамотой. А тем временем празднества продолжаются.

Божественная литургия завершилась около часа назад. Проходила она под открытым небом на территории Минского Замчища.

И здесь же, на месте древнейшего православного храма Минска, была заложена памятная капсула с грамотой в честь 1025-летия Крещения Руси. Она была подписана предстоятелями всех православных церквей. Патриарх Кирилл отметил, что это историческое место, и отсюда вера распространялась среди всего белорусского народа.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл преподнес подарки митрополиту Минскому и Слуцкому Филарету.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Беларуси уже в третий раз. До этого шестнадцатый Предстоятель Русской православной церкви бывал в нашей стране дважды — в 2009 и в 2012 годах. И сегодня, обращаясь к белорусским верующим Патриарх Кирилл отметил, что после Киева был крещена именно полоцкая земля. Ее историческими представителями является народ Беларуси.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Тогда в купели Киевской замкнулась связь между каждым киевлянином, крестившимся в Днепре, и Господом. И затем это крещение пошло по всей Руси, и мы знаем, что одной из первых, кто принял крещение после Киева, была полоцкая земля. Та земля, которую символически сегодня представляете вы, народ Беларуси. Вот почему мы и празднуем Крещение Руси в Москве, в Киеве и в Минске. Мы знаем, что одним из первых, кто принял крещение после Киева, была Полоцкая земля. Это историческое событие. Это историческое событие и для Москвы, и для Киева, и для Минска. Торжественная всеправославная Литургия является символом нашего земного и небесного единства. Это единство проявляется в том числе и в духовном единстве наших народов.

Праздник, которого ждал весь религиозный мир. А это свыше 220 миллионов верующих. Лишь присутствующих поместных церквей. Уникальное событие, которое заполнит ещё одну страницу истории православия.

К слову, настоящим подарком верующим на праздник стало прибытие ночью в белорусскую столицу креста апостола Андрея Первозванного. Главной православной святыни, креста самого первого ученика Иисуса. Из греческого города Патры реликвия в путешествие отправилась впервые. В Минск она прибыла поздно ночью в вагоне-храме литерным составом. Считается, что прикосновение к кресту с верой и молитвой исцеляет от тяжёлых болезней.

Президент Александр Лукашенко отмечает особую роль Русской православной церкви в поддержании мира и согласия в обществе. Об этом глава государства заявил 29 июля на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и предстоятелями поместных православных церквей, прибывшими в Минск на празднование 1025-летия Крещения Руси. Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусский народ свято чтит и сохраняет веру предков на протяжении столетий, число верующих в стране постоянно возрастает.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Я, прежде всего, сердечно хочу приветствовать Вас на родной Вам православной белорусской земле. Я очень рад, что мы все здесь, высшее духовенство нашего православия собрались на этой святой белорусской земле, на земле Белой Руси. Прежде всего, хочу выразить Вам, Ваше Святейшество, признательность за Вашу инициативу завершить торжественные мероприятия в честь великой юбилейной даты Крещения Руси в столице Беларуси. Мы очень высоко ценим Ваше благорасположение к нашему государству. Я без преувеличения могу сказать, что это событие стало одним из самых знаменитых и значимых в общественной жизни страны. И не только нашей страны. Впервые в истории Беларуси мы встречаем глав и представителей всех поместных православных церквей. Встречаем с открытым сердцем, теплыми чувствами уважения и высочайшего доверия к нашей церкви и к Вам. И то, что высокие иерархи вместе с нашим народом празднуют великую историческую дату, свидетельствует об огромной роли православной духовности в жизни белорусов.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Позвольте мне от лица предстоятелей и представителей поместных православных церквей и, конечно, от своего собственного лица сердечно поблагодарить Вас за добрые слова, которые Вы сказали, изложив свое понимание роли и значения православной церкви, значения юбилея, который мы сейчас все отмечаем, а также сказав и о перспективах православия на белорусской земле. Но также хотел бы Вас поблагодарить сердечно и за тот уровень подготовки, который обеспечил прекрасное проведение праздника в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Мне хочется подчеркнуть особую роль русской православной церкви в поддержании мира и согласия в обществе. Ее конструктивная позиция помогает гражданам наших государств сохранять верность единым историческим корням, добрым заветам предков. Это является мощным подспорьем, тем интеграционным процессом, который развивается на постсоветском пространстве. И я уверен, что, являясь сегодня подспорьем, завтра наши духовные православные мечты станут основой интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Наши православные устремления станут основой интеграционных процессов. Единая вера, лежащая в основе славянских культур, сближает нас и делает понятными друг другу. Никакие границы не в силах разделить то глубокое единство, которое произрастает из нашей истории. В этом вы смогли убедиться на торжественной литургии, посвященной этому великому празднику, празднику Крещения нашей Руси. Духовный выбор, сделанный более 10 веков назад, сегодня приобретает особое звучание. Наш белорусский народ свято чтит и сохраняет веру предков на протяжении столетий, и число верующих у нас постоянно возрастает. В последнее время мы наблюдаем усиление кризиса западной цивилизации. Не просто финансовый, экономический, но глубочайший кризис морали и духовности. И наступил он в ту эпоху, когда промышленность и технологии сделали невероятный скачок, который, казалось, может обеспечить благосостояние всему человечеству. Но именно сейчас стало понятно, что не хлебом единым будет жить человек, что не только материальное благо является определяющим для спокойствия и процветания людей. Сама жизнь заставляет нас снова делать выбор, искать незыблемые духовные ориентиры, определять систему ценностей, и белорусы выбирают свой путь развития и опираются на гуманистические ценности христианства. От этих ценностей мы никогда не отходили, интерпретирую их в разные периоды нашей жизни по-своему, то так, то эдак пытались, но от них мы отойти так и не смогли. Человечество еще до нас, к счастью, выработало такие критерии поведения в обществе, такие ценности, что добавить к этому практически очень тяжело. Они стали моральным фундаментом нормального цивилизованного человеческого общества и общения в нем.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

За последние 25 лет очень много произошло в Беларуси доброго, удивительного, что изменило жизнь людей. И даже внешне так изменило страну и, в первую очередь, ее столицу Минск. Все наши гости отмечают, что это красивый, уютный, безопасный город. И это, действительно, результат развития последних лет. Но когда мы говорим о том, что сегодня имеет место в Беларуси, нужно вспомнить, как именно Беларусь в планах тех, кто хотел окончательно разрушить православие и уничтожить веру, было неким полигоном, некой площадкой для огромного эксперимента. Вот здесь захотели сделать все обратное тому, что сделал князь Владимир, также круто развернуть народ, переориентировать его, чтобы он забыл о своих духовных корнях, о своих святых, о своем нравственном идеале. И ведь не получилось! А почему не получилось, а потому, что князь Владимир развернулся к жизни, к Богу. А тот разворот, который пытались сделать в Беларуси и в Советском Союзе, был разворотом в противоположную сторону. Он был против внутренней нравственной природы людей. И потому не получилось, к счастью, этого разворота. Но мы знаем, что когда-то на всю Беларусь оставалось практически 2 действующих храма. Вся религиозная жизнь была уничтожена. И постепенно она возрождалась. И особенно в течение последних 25 лет. В этой связи я хотел бы сердечно поблагодарить Его Высокопреосвященство Митрополита Филарета, епископат белорусской православной церкви, духовенство, приходской актив, монашествующих и всех православных граждан Беларуси за то большое дело, которое они совместно совершили. И мы сегодня являемся свидетелями этих достижений, свидетелями этих исторических побед и радуемся, радуемся вместе со всем белорусским народом. Вы совершенно справедливо сказали, что тот духовный фундамент, который был заложен 1025 лет тому назад, является общим для всех народов, которые являются наследниками князя Владимира, Киевской Руси. Вот этот общий фундамент и ест самое главное и основное, что должно полагаться в основу нашего взаимодействия, как теперь мы говорим, в основу нашей интеграции. Потому что это есть непреходящие духовные и нравственные ценности, опираясь на которые, человек никогда не проигрывает, потому что становится сильным. И мы уверены, что, если этот фундамент будет положен, в том числе, как Вы сказали, в основу интеграции, если на этом фундаменте будет вырастать здание будущего, его не смоют никакие ливни и не уничтожат никакие землетрясения. Это здание выдержит испытания временем.

Между светской и духовной властью в Беларуси партнерские отношения. 10 лет назад было подписано соглашение о сотрудничестве между государством и Белорусской православной церковью.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Мы, конечно же, очень серьезно готовились в Беларуси к этому святому дню, празднику, мы, по меньшей мере, трижды с нашим Патриархом обсуждали эту проблему, и в последний раз я пообещал ему, что в Беларуси это будет самый душевный и всенародный праздник. Все, что вы видели сегодня, не является плодом большой организаторской работы властей и нашей белорусской православной церкви – это душевное движение нашего народа. Они просили только нас об одном: чтобы с каждого уголка нашей Беларуси мы помогли прибыть им на эти торжества. Мы, конечно, скажу откровенно, переживали в эту жаркую погоду, очень много было людей пожилых, чтобы все было нормально. На богослужении, которое Вы провели, присутствовало 50 тысяч человек. И это люди шли сами, пешком, со всех уголков Минска, с регионов мы привезли людей. Это было такое душевное всенародное движение. Кто бы здесь ни был президентом, кто бы ни был премьер-министром, какие бы здесь ни происходили политические реформы, здесь всегда будут чтить православную веру. Мы всегда будем опираться на те великие ценности, которые выработало человечество от Христа до нынешнего времени. Может быть, я иногда так думаю, хотя я сторонник постоянного развития и движения вперед, нам и выдумывать ничего не надо. Надо брать то, что уже есть, что уже создано.

Президент Беларуси, Патриарх Кирилл и Митрополит Филарет прияняли участие еще в одном мероприятии символическом гашении специального почтового блока «1025-летие Крещения Руси» специальным памятным штемпелем.

Крест святого апостола Андрея Первозванного перевезен в минский приход Всех святых. Президент Александр Лукашенко и Патриарх Кирилл в числе первых преклонились к святыне.

По традиции, почетные гости, прибывающие с визитом в нашу страну, чтят память погибших в Годы великой отечественной. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и другие гости столицы возложили венок к монументу Победы.

В связи с празднованием 1025-летия Крещения Руси в работу общественного транспорта Минска вносятся изменения. Так, с полудня и до 18 часов по улице Тимирязева и проспекту Машерова отправится дополнительный автобусный маршрут. В связи с возложением венков к монументу Победы с 17 до 19 часов будет временно ограничено движение на прилегающих улицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.