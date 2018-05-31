Каков штраф в Беларуси за курение в неположенных местах?

Соблюдают пока не все и не везде.

За дымящими на остановках, в парках, скверах и других местах, где курить запрещено, следят пристально.

Новости Беларуси. Про меры, направленные на сокращение курения, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Сергей Стальчинский, старший участковый инспектор милиции Партизанского РУВД г. Минска:

За курение в общественном месте, там, где оно запрещено законодательными актами , влечёт наложение штрафа до 4 базовых величин. Как правило, 4 базовые величины накладываются не на всех правонарушителей.

Если человек ранее не привлекался, то будет минимальный штраф.

Если есть повторность, и человек ранее привлекался (это отслеживается по базам), то будет максимальный штраф – до 4 базовых.