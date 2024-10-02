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На минском предприятии по производству керамики реализуется инвестиционный проект

02 октября 2024 17:41
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Улучшенные условия труда и новые технологии производства. На минском предприятии по выпуску керамической плитки и сантехники реализовывают инновационный проект, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На минском предприятии по производству керамики реализуется инвестиционный проект-2

Он включен в Государственную программу инновационного развития на 2021-2025 годы. На реализацию инициативы средства были выделены из инновационного фонда Мингорисполкома и Республиканского централизованного инновационного фонда. Проект реализован в течение двух лет. Здесь установлено высокотехнологичное оборудование, которое значительно облегчает труд рабочих. Максимум автоматизации отдельных производственных операций. Благодаря новой линии появились и дополнительные рабочие места.

На минском предприятии по производству керамики реализуется инвестиционный проект-4

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Одним из основных вопросов был осмотр инвестиционного проекта, который был запущен 9 месяцев назад. Необходимо было все-таки понять вышли или не вышли на проектную мощность. Сейчас мы увидели хорошие результаты и результат реализации новой инновационной продукции. В том числе и облегчение труда, что немаловажно для людей.

Уже в декабре участок выйдет на проектную мощность, хотя изначально дата была определена: апрель 2025-го.

# Предприятия Беларуси # Надежда Лазаревич

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