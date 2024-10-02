Чем привлекательно целевое образование? Ректор сельхозакадемии рассказал о приятных бонусах

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Самое главное – абитуриента привлечь в высшее учебное заведение. Я говорю о наших аграрных вузах. Да, где-то, может, молодежь думает, что на селе сложнее. Наша профессия очень благородная, трудоемкая. Хотя все мы прекрасно знаем, это мы и рассказываем молодежи, начинаем работать со школьниками уже с 5 класса, – идет модернизация. Инновационные технологии включаются в сельское хозяйство.

В начале 1990-х около 1,5 миллиона работало в сельском хозяйстве, сейчас – 300 с небольшим тысяч человек. Это не говорит о том, что мы меньше производим. Мы производим намного больше, но все модернизировано – труд, условия становятся легче. И к жизни на селе это, конечно, привлекает.

Мы не совсем добрали в этом году по таким «острым» специальностям, как зоотехния и агрономия. На это есть объективные и субъективные причины, но совместная работа Академии и заказчиков кадров – это, например, в направлении целевой подготовки. Они вместе с нами работают со школьниками того района, учреждения, где находится их предприятие, или рядом. Даются доплаты к стипендии от 5 базовых величин, студент с первого курса работает или проходит практику в этом хозяйстве. Ему, приходя в свое хозяйство, не нужно проходить адаптацию, потому что он знает и его знают. Он из этой местности, поэтому и родные, близкие, друзья здесь. Закрепляемость, конечно, будет выше.