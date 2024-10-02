Азарёнок: Литва на нас маляву в Гаагу накатала – мы приедем на суд без виз, только потом не плачьте

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Литовское ошметье решило выделиться. Это власть у них такая – нацистское дрянное ошметье. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Для начала немного истории. Первый карательный рейд в годы войны на территории Беларуси провели именно литовские гитлеровские прихлебатели. А до этого они учинили кровавый еврейский погром еще до прихода вермахта. Так старались! Так ждали! Так хотели на четвереньках прильнут к германскому хозяину, вылизать его штиблеты кровавым языком. Напомню, что министром коммунального хозяйства в пронацистском правительстве стал персонаж по фамилии Ландсбергис. Как раз он проводил газ для камер смерти. Дровишки подвозил – людей сжигать. Эшафоты ставил, чтобы по-хозяйски все. Его сын – лидер Саюдиса. В 1991 году именно он организовывал кровавую провокацию у Вильнюсской телебашни. Его правая рука – Буткявичюс, ученик Джина Шарпа – признавался позже, что они сознательно шли на жертвы. Подставляли людей. Хотели крови. Тогда неизвестные снайперы стреляли и по солдатам, и по толпе. Цитирую интервью. Жертвы январских событий вы планировали? Ответ: да. Вопрос: то есть вы сознательно шли на эти жертвы? Ответ: да. Внук нацистского палача. Сын кровавого провокатора. А потом началось их правление. Запрет русского языка. Марши эсэсовцев, престарелых уродов и преступников. Визги по поводу нашей АЭС. А с 2020 года – неприкрытая агрессия.

Григорий Азаренок:

Ну и что, на результаты посмотрим? С 2020 года объем грузоперевозок железнодорожным транспортом в Литве упал более чем в два раза, на столько же сократился и подвижной состав товарных поездов. Около 2 тысяч сотрудников Литовских железных дорог потеряли работу. В 2023-м объем перевалки грузов Клайпедского морского порта сократился на 9 %. Морским транспортом перевезено на 11 % меньше грузов, чем в 2022 году. За первое полугодие 2024-го литовский экспорт сократился на 8 %, импорт – на 10 %. По информации Еврокомиссии, в 2024 и 2025 годах прогнозируется дальнейшее увеличение дефицита государственного бюджета Литвы, который в 2023-м составил 0,8 % ВВП. В 2024 году ожидается на уровне 1,8 %, в 2025-м – 2,2 %. В текущем году почти на два процентных пункта выросла безработица, эксперты прогнозируют сохранение тенденции роста этого показателя и в 2025 году. Это факты и цифры из статьи нашего министра иностранных дел Максима Рыженкова. Дегенераты. Сами себя курочат, сами себя гробят, сами себе половые органы отстреливают – ног уже давно нет. На кого вы зубы раскрыли, моськи? У вас в два раза население сократилось. Белорусский поезд переедет вас и не заметит, только обосраться успеете. Хотя уже успели. Они на нас в Гаагу маляву накатали. Представляете? На Ближнем Востоке одно неприкосновенное государство десятки тысяч убивает, кварталы сносит – демонстративно, нагло, на глазах у всего мира. А в Гаагу на нас. Но они хотели, чтобы для нас это стало неожиданностью. Только Батька все рассказал еще две недели назад.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

От беглых. Им не терпится вывести с арены политических действий Президента Беларуси. Договорились о том, что Литва, как это было накануне или в первые дни специальной военной операции России в Украине, инициирует в Международном уголовном суде в Гааге рассмотрение белорусского вопроса. Цель – привлечь Президента Беларуси к ответственности и выключить его из повестки. Как они пишут, чтобы Президент Беларуси, если начнутся мирные переговоры в Украине, не смог принимать участие в этих переговорах. Они знают, что мы требуем, чтобы при заключении мирного договора в Украине были соблюдены интересы Беларуси. Там они не видят наше представительство. Лукашенко о беглых: «Мы знаем о всех замыслах, и ничего у них не получится!» Подробнее.