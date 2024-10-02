Азарёнок: Литва на нас маляву в Гаагу накатала – мы приедем на суд без виз, только потом не плачьте

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Литовское ошметье решило выделиться. Это власть у них такая – нацистское дрянное ошметье.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Для начала немного истории. Первый карательный рейд в годы войны на территории Беларуси провели именно литовские гитлеровские прихлебатели. А до этого они учинили кровавый еврейский погром еще до прихода вермахта. Так старались! Так ждали! Так хотели на четвереньках прильнут к германскому хозяину, вылизать его штиблеты кровавым языком.
Напомню, что министром коммунального хозяйства в пронацистском правительстве стал персонаж по фамилии Ландсбергис. Как раз он проводил газ для камер смерти. Дровишки подвозил – людей сжигать. Эшафоты ставил, чтобы по-хозяйски все. Его сын – лидер Саюдиса. В 1991 году именно он организовывал кровавую провокацию у Вильнюсской телебашни. Его правая рука – Буткявичюс, ученик Джина Шарпа – признавался позже, что они сознательно шли на жертвы. Подставляли людей. Хотели крови. Тогда неизвестные снайперы стреляли и по солдатам, и по толпе.
Цитирую интервью. Жертвы январских событий вы планировали? Ответ: да. Вопрос: то есть вы сознательно шли на эти жертвы? Ответ: да. Внук нацистского палача. Сын кровавого провокатора. А потом началось их правление. Запрет русского языка. Марши эсэсовцев, престарелых уродов и преступников. Визги по поводу нашей АЭС. А с 2020 года – неприкрытая агрессия.
Григорий Азаренок:
Ну и что, на результаты посмотрим? С 2020 года объем грузоперевозок железнодорожным транспортом в Литве упал более чем в два раза, на столько же сократился и подвижной состав товарных поездов. Около 2 тысяч сотрудников Литовских железных дорог потеряли работу. В 2023-м объем перевалки грузов Клайпедского морского порта сократился на 9 %. Морским транспортом перевезено на 11 % меньше грузов, чем в 2022 году.
За первое полугодие 2024-го литовский экспорт сократился на 8 %, импорт – на 10 %. По информации Еврокомиссии, в 2024 и 2025 годах прогнозируется дальнейшее увеличение дефицита государственного бюджета Литвы, который в 2023-м составил 0,8 % ВВП. В 2024 году ожидается на уровне 1,8 %, в 2025-м – 2,2 %. В текущем году почти на два процентных пункта выросла безработица, эксперты прогнозируют сохранение тенденции роста этого показателя и в 2025 году.
Это факты и цифры из статьи нашего министра иностранных дел Максима Рыженкова. Дегенераты. Сами себя курочат, сами себя гробят, сами себе половые органы отстреливают – ног уже давно нет. На кого вы зубы раскрыли, моськи? У вас в два раза население сократилось. Белорусский поезд переедет вас и не заметит, только обосраться успеете.
Хотя уже успели. Они на нас в Гаагу маляву накатали. Представляете? На Ближнем Востоке одно неприкосновенное государство десятки тысяч убивает, кварталы сносит – демонстративно, нагло, на глазах у всего мира. А в Гаагу на нас. Но они хотели, чтобы для нас это стало неожиданностью. Только Батька все рассказал еще две недели назад.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
От беглых. Им не терпится вывести с арены политических действий Президента Беларуси. Договорились о том, что Литва, как это было накануне или в первые дни специальной военной операции России в Украине, инициирует в Международном уголовном суде в Гааге рассмотрение белорусского вопроса. Цель – привлечь Президента Беларуси к ответственности и выключить его из повестки. Как они пишут, чтобы Президент Беларуси, если начнутся мирные переговоры в Украине, не смог принимать участие в этих переговорах. Они знают, что мы требуем, чтобы при заключении мирного договора в Украине были соблюдены интересы Беларуси. Там они не видят наше представительство.
Лукашенко о беглых: «Мы знаем о всех замыслах, и ничего у них не получится!» Подробнее.
Григорий Азаренок:
Что с лицом, пучеглаз Науседа? Ландсбергис, что с лицом твоим наглым? Слушайте сюда. Вы думаете, что пиндосы за вас заступятся? Вы ошибаетесь, очень ошибаетесь. Вот только литовцев жалко. Пусть скорее к нам бегут. У нас хорошо и безопасно. У нас сытно и тепло. И электроэнергии завались. Пока пучеглаз заряжается втридорога через заднее место свое.
А теперь знаете что? А пусть выпишут. Первые христиане в языческом Риме были гонимы и преступники. Коммунисты в фашистской Германии были гонимы и преступники. В оккупированной Беларуси партизанам вешали перед казнью позорные таблички на грудь. Они были преступники. А они шли на виселицу гордо. В современном ублюдочном мире сатанизма, нацизма, маразма, свинства, убожества и грязи я хочу быть преступником. Лихим разбойником. Распинайте нас за это, но мы никогда не склоним перед вами головы, мы никогда не признаем вашей наглой воли, мы никогда не сдадимся вам. Ведь на что ублюдки рассчитывают? На трусливых чиновников?
Мы никогда не отдадим нашего Президента – любимого не отдают. Мы скорее всех разнесем в ядерном огне. Выписывайте ордер. Мы приедем на суд. Без виз. Только потом не плачьте, сучье блохастое племя.
Смотрите видео в нашем Telegram-канале.