На минской ТЭЦ-4 превышений ПДК не выявляют уже несколько лет

Новости Беларуси. Опасен ли дым из труб ТЭЦ, рассказали в «Большом городе».

Я живу в Сухарево и ежедневно вид из моего окна примерно такой: три огромные трубы, из которых три огромных столба дыма. Это что? Мне уезжать оттуда?

Сергей Масляк, председатель комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Мингорисполкома:

Не стоит уезжать.

Кроме того, не всегда то, что мы видим визуально, как-то влияет на здоровье человека.

Что касается непосредственно ТЭЦ-4, о которой Вы говорите – она является очень крупной организацией, которая относится к высокой группе риска. И такие организации, как ТЭЦ-4, МТЗ, можно долго их перечислять – они проверяются ежегодно.

Вы хотите сказать, что они обеспечивают огромное количество минчан электроэнергией, теплом. Да, но не за счёт моего здоровья, скажут Вам минчане, жители Сухарево.

Сергей Масляк:

Эти выбросы не влияют на самочувствие и здоровье населения.

То есть, вы контролируете?

Сергей Масляк:

Мы это контролируем. Кроме того, хочу отметить, что ТЭЦ-4 обслуживает где-то 49% населения города и доставляет им, как Вы говорили, тепло и электроэнергию. И, по нашим регулярным наблюдениям, превышения предельно допустимых концентраций при наших проверках, при даже неожиданных мониторингах на данном предприятии в течение последних лет не выявлены.