Прямой эфир

На минской ТЭЦ-4 превышений ПДК не выявляют уже несколько лет

06 февраля 2017 19:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Опасен ли дым из труб ТЭЦ, рассказали в «Большом городе»

Я живу в Сухарево и ежедневно вид из моего окна примерно такой: три огромные трубы, из которых три огромных столба дыма. Это что? Мне уезжать оттуда?

Сергей Масляк, председатель комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Мингорисполкома:
Не стоит уезжать.

Кроме того, не всегда то, что мы видим визуально, как-то влияет на здоровье человека.

Что касается непосредственно ТЭЦ-4, о которой Вы говорите – она является очень крупной организацией, которая относится к высокой группе риска. И такие организации, как ТЭЦ-4, МТЗ, можно долго их перечислять – они проверяются ежегодно.

Вы хотите сказать, что они обеспечивают огромное количество минчан электроэнергией, теплом. Да, но не за счёт моего здоровья, скажут Вам минчане, жители Сухарево.

Сергей Масляк:

Эти выбросы не влияют на самочувствие и здоровье населения.

То есть, вы контролируете?

Сергей Масляк:
Мы это контролируем. Кроме того, хочу отметить, что ТЭЦ-4 обслуживает где-то 49% населения города и доставляет им, как Вы говорили, тепло и электроэнергию. И, по нашим регулярным наблюдениям, превышения предельно допустимых концентраций при наших проверках, при даже неожиданных мониторингах на данном предприятии в течение последних лет не выявлены.

Всё об экологии Минска: чем дышат жители и что будут делать с мусором?

# общество # Экологическая обстановка в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Воздух Минска на 85% загрязняет транспорт
06 февраля 2017 18:59

Воздух Минска на 85% загрязняет транспорт

Белорусы считают главным источником информации телевидение: результаты социсследований
06 февраля 2017 17:50

Белорусы считают главным источником информации телевидение: результаты социсследований

Посетители должны знать технику безопасности: в форте Гродненской крепости появится необычный музей
06 февраля 2017 17:45

Посетители должны знать технику безопасности: в форте Гродненской крепости появится необычный музей