Прямой эфир

Генпрокуратура: дело о приготовлении к массовым беспорядкам и воспрепятствовании работе ЦИК направлено в суд

15 марта 2021 17:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о подготовке к участию в массовых беспорядках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуратура: дело о приготовлении к массовым беспорядкам и воспрепятствовании работе ЦИК направлено в суд-1

Среди фигурантов – пять человек. Речь о подготовке акций протеста, которые сопровождались насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также обучении людей для участия в таких массовых беспорядках. Кроме того, один из них обвиняется в действиях, направленных на срыв работы Центризбиркома.

# Прокуратура Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко утвердил состав Совета безопасности
15 марта 2021 17:35

Александр Лукашенко утвердил состав Совета безопасности

Алексей Голиков: это наши люди, и если мы будем толерантны к ним, а государство их не изолирует, то они разрушат нашу страну
15 марта 2021 17:03

Алексей Голиков: это наши люди, и если мы будем толерантны к ним, а государство их не изолирует, то они разрушат нашу страну

Первый белорус, которого привили китайской вакциной от коронавируса: хочется жить дальше, воспитывать своих детей
15 марта 2021 16:03

Первый белорус, которого привили китайской вакциной от коронавируса: хочется жить дальше, воспитывать своих детей