Генпрокуратура: дело о приготовлении к массовым беспорядкам и воспрепятствовании работе ЦИК направлено в суд

Новости Беларуси. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о подготовке к участию в массовых беспорядках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди фигурантов – пять человек. Речь о подготовке акций протеста, которые сопровождались насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также обучении людей для участия в таких массовых беспорядках. Кроме того, один из них обвиняется в действиях, направленных на срыв работы Центризбиркома.