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На минских светофорах уберут функцию обратного отсчёта

26 июня 2018 17:07
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Новости Беларуси. Таймера уже лишились светофоры на перекрестке Немиги и Городского Вала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На минских светофорах уберут функцию обратного отсчёта-1

Такие меры ГАИ приняла, прежде всего, для безопасности горожан. Нередко можно видеть, как пешеходы начинают переходить дорогу, когда до включения зеленого света остается всего 2–3 секунды. В центральной части города, с высокой транспортной нагрузкой секундомеры в скором времени также уберут.

На минских светофорах уберут функцию обратного отсчёта-4

Евгений Жидкевич, старший инженер отдела технических средств и систем УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В настоящее время в городе Минске применяются адаптивные режимы управления светофорными объектами. В связи с этим длительность регулирования на светофорных объектах может изменяться. Сбои в работе индикаторов обратного отсчета возможны при смене режимов управления светофорными объектами.

# Дорожное движение # общество # Евгений Жидкевич # Фотофакт

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