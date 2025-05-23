Как партнёрские роды влияют на мужчин? Мнение психолога

Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог:

Дорогие женщины, стоит помнить о том, что есть память у наших мужчин. Если вам дана природой гормональная система, которая позволяет тут же забыть то, что с вами было при родах, то у ваших мужей такой способности нет. Если мы говорим про утрату сексуального интереса к женщине, да, это имеет место быть. Мужчины могут разделиться на несколько лагерей. Первый лагерь, который будет относиться к женщине только как к матери своего ребенка. Второй лагерь может даже выкидывать такую форму агрессии на женщину, что ты знала, на что я иду, ты не смогла меня остановить, а теперь я вспоминаю это и чувствую себя не хорошо.

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