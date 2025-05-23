Прямой эфир

Как часто в Беларуси делают Кесарево сечение? Врач привела статистику

23 мая 2025 15:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вся система родовспоможения в Беларуси направлена на максимальную естественность, но увы, современная тенденция имеет обратные показатели, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. 

Как часто в Беларуси делают Кесарево сечение? Врач привела статистику -2

Елена Гошкевич, заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя»:
В годы наблюдается тенденция к росту удельного веса Кесаревых сечений в структуре родоразрешения. Если мы будем говорить про 2024 год, то это у 34 % женщин были роды разрешены путем операций Кесарево сечение. Это достаточно много. Но справедливости ради надо сказать, что эта тенденция мировая. То есть в цивилизованных странах, высоко развитых, доля Кесаревых сечений все выше и выше с каждым годом. Есть такие государства в мире, в которых доля кесаревых сечений превышает 50 %. Не скажу, что это хорошо или плохо, просто так получается.

Подробности в видео.

# Беременность и роды

Другие новости рубрики

Все новости
Как партнёрские роды влияют на мужчин? Мнение психолога
23 мая 2025 15:54

Как партнёрские роды влияют на мужчин? Мнение психолога

В Минске модернизируют детские и спортивные площадки. Вот как преображаются эти территории
23 мая 2025 15:49

В Минске модернизируют детские и спортивные площадки. Вот как преображаются эти территории

Кто такая доула и почему её присутствие на родах становится популярным?
23 мая 2025 15:47

Кто такая доула и почему её присутствие на родах становится популярным?