Как часто в Беларуси делают Кесарево сечение? Врач привела статистику

Елена Гошкевич, заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя»:

В годы наблюдается тенденция к росту удельного веса Кесаревых сечений в структуре родоразрешения. Если мы будем говорить про 2024 год, то это у 34 % женщин были роды разрешены путем операций Кесарево сечение. Это достаточно много. Но справедливости ради надо сказать, что эта тенденция мировая. То есть в цивилизованных странах, высоко развитых, доля Кесаревых сечений все выше и выше с каждым годом. Есть такие государства в мире, в которых доля кесаревых сечений превышает 50 %. Не скажу, что это хорошо или плохо, просто так получается.

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