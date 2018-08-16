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«И слово доброе пожилому человеку скажет». Как работает мужчина-продавец автолавки в Копыльском районе

16 августа 2018 13:30
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Современные автолавки стали хорошей альтернативой деревенским магазинам. Убедиться в этом предлагаем, проехавшись по Копыльскому району.

Автолавка приехала в центр деревни Казаковка.

Из местных жителей уже собралась очередь.

«И слово доброе пожилому человеку скажет». Как работает мужчина-продавец автолавки в Копыльском районе -1

Привычка приходить на перекрёсток за продуктами появилась после того, как магазин закрыли из-за нерентабельности. В деревне зарегистрировано всего 30 жителей, а, на деле, живёт и того меньше.

«И слово доброе пожилому человеку скажет». Как работает мужчина-продавец автолавки в Копыльском районе -4

Инна Тимошенко:
Автолавка приезжает всегда вовремя. Понедельник, среда, пятница. Вполне нас устраивает.

Ассортимент нормальный.

Всем мы довольны. Продавец у нас очень культурный, очень внимательный.

«И слово доброе пожилому человеку скажет». Как работает мужчина-продавец автолавки в Копыльском районе -7

Так местные жители отзываются об Анатолии Леонидовиче. Вот уже двадцать лет он – и водитель, и продавец в одном лице.

Анатолий Кучук, продавец, водитель автолавки:
Обслуживаю 17 населённых пунктов. 396 человек. 10 населённых пунктов обслуживаем три раза в неделю, семь населённых пунктов – два раза в неделю.

За последние четыре года обновлено три автомагазина.

«И слово доброе пожилому человеку скажет». Как работает мужчина-продавец автолавки в Копыльском районе -10

Наталья Конончик, и.о. заместителя председателя по торговле Копыльского райпо Минского облпотребсоюза:
Это позволило расширить ассортимент колбасных изделий, молочных изделий, а также мясных полуфабриктов. Все наши магазины оснащены электронными весами, кассовыми аппаратами и терминалами.

Заезжаем ещё в одну деревню. Здесь всего тринадцать жителей, но несмотря на это, автолавка останавливается чуть ли не у каждого дома. 

Часто, кроме продуктов, завозят товары, не предусмотренные перечнем.

«И слово доброе пожилому человеку скажет». Как работает мужчина-продавец автолавки в Копыльском районе -13

Анатолий Кучук:
Дают заявки – то цемента мешок, чтобы привёз. Стараюсь чтобы довольны были.

Местные жители хвалят и ассортимент, и обслуживание.

Охотно хвастаются своими покупками из магазина на колёсах.

«И слово доброе пожилому человеку скажет». Как работает мужчина-продавец автолавки в Копыльском районе -16

Белоруски:
Я взяла молока, булочку взяла.

Колбаску, кефирчик, молочко.

Искренние слова благодарности в адрес Копыльского райпо мы услышали и от дачников.   

Оксана Максименя:
Самое приятное, что и слово доброе пожилому человеку скажет.

И улыбнётся, и спросит, может, что ещё привезти.

Никогда не обвешивает. Ни одной жалобы у мамы не было, что что-то не так. И даже зимой, когда заносы, когда огромные тут снега и дорогу эту не совсем расчищают, он ждёт до последнего – пока придёт последний, кто здесь живёт, и закупится.

Сегодня мы тоже дождались последнего покупателя. Автолавка закрывается. Но только для того, чтобы пуститься дальше в путь, ведь по графику – ещё пять деревень, и в каждой ждут к столу свежий хлеб и молоко.

# Торговля в Беларуси # общество # Анатолий Кучук # Наталья Конончик

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