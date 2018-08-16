«И слово доброе пожилому человеку скажет». Как работает мужчина-продавец автолавки в Копыльском районе

Современные автолавки стали хорошей альтернативой деревенским магазинам. Убедиться в этом предлагаем, проехавшись по Копыльскому району. Автолавка приехала в центр деревни Казаковка. Из местных жителей уже собралась очередь.

Привычка приходить на перекрёсток за продуктами появилась после того, как магазин закрыли из-за нерентабельности. В деревне зарегистрировано всего 30 жителей, а, на деле, живёт и того меньше.

Инна Тимошенко:

Автолавка приезжает всегда вовремя. Понедельник, среда, пятница. Вполне нас устраивает. Ассортимент нормальный. Всем мы довольны. Продавец у нас очень культурный, очень внимательный.

Так местные жители отзываются об Анатолии Леонидовиче. Вот уже двадцать лет он – и водитель, и продавец в одном лице. Анатолий Кучук, продавец, водитель автолавки:

Обслуживаю 17 населённых пунктов. 396 человек. 10 населённых пунктов обслуживаем три раза в неделю, семь населённых пунктов – два раза в неделю. За последние четыре года обновлено три автомагазина.

Наталья Конончик, и.о. заместителя председателя по торговле Копыльского райпо Минского облпотребсоюза:

Это позволило расширить ассортимент колбасных изделий, молочных изделий, а также мясных полуфабриктов. Все наши магазины оснащены электронными весами, кассовыми аппаратами и терминалами. Заезжаем ещё в одну деревню. Здесь всего тринадцать жителей, но несмотря на это, автолавка останавливается чуть ли не у каждого дома. Часто, кроме продуктов, завозят товары, не предусмотренные перечнем.

Анатолий Кучук:

Дают заявки – то цемента мешок, чтобы привёз. Стараюсь чтобы довольны были. Местные жители хвалят и ассортимент, и обслуживание. Охотно хвастаются своими покупками из магазина на колёсах.