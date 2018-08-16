«И слово доброе пожилому человеку скажет». Как работает мужчина-продавец автолавки в Копыльском районе

Современные автолавки стали хорошей альтернативой деревенским магазинам. Убедиться в этом предлагаем, проехавшись по Копыльскому району.
Автолавка приехала в центр деревни Казаковка.
Из местных жителей уже собралась очередь.
Современные автолавки стали хорошей альтернативой деревенским магазинам. Убедиться в этом предлагаем, проехавшись по Копыльскому району.
Автолавка приехала в центр деревни Казаковка.
Из местных жителей уже собралась очередь.
Привычка приходить на перекрёсток за продуктами появилась после того, как магазин закрыли из-за нерентабельности. В деревне зарегистрировано всего 30 жителей, а, на деле, живёт и того меньше.
Инна Тимошенко:
Автолавка приезжает всегда вовремя. Понедельник, среда, пятница. Вполне нас устраивает.
Ассортимент нормальный.
Всем мы довольны. Продавец у нас очень культурный, очень внимательный.
Так местные жители отзываются об Анатолии Леонидовиче. Вот уже двадцать лет он – и водитель, и продавец в одном лице.
Анатолий Кучук, продавец, водитель автолавки:
Обслуживаю 17 населённых пунктов. 396 человек. 10 населённых пунктов обслуживаем три раза в неделю, семь населённых пунктов – два раза в неделю.
За последние четыре года обновлено три автомагазина.
Наталья Конончик, и.о. заместителя председателя по торговле Копыльского райпо Минского облпотребсоюза:
Это позволило расширить ассортимент колбасных изделий, молочных изделий, а также мясных полуфабриктов. Все наши магазины оснащены электронными весами, кассовыми аппаратами и терминалами.
Заезжаем ещё в одну деревню. Здесь всего тринадцать жителей, но несмотря на это, автолавка останавливается чуть ли не у каждого дома.
Часто, кроме продуктов, завозят товары, не предусмотренные перечнем.
Анатолий Кучук:
Дают заявки – то цемента мешок, чтобы привёз. Стараюсь чтобы довольны были.
Местные жители хвалят и ассортимент, и обслуживание.
Охотно хвастаются своими покупками из магазина на колёсах.
Белоруски:
Я взяла молока, булочку взяла.
Колбаску, кефирчик, молочко.
Искренние слова благодарности в адрес Копыльского райпо мы услышали и от дачников.
Оксана Максименя:
Самое приятное, что и слово доброе пожилому человеку скажет.
И улыбнётся, и спросит, может, что ещё привезти.
Никогда не обвешивает. Ни одной жалобы у мамы не было, что что-то не так. И даже зимой, когда заносы, когда огромные тут снега и дорогу эту не совсем расчищают, он ждёт до последнего – пока придёт последний, кто здесь живёт, и закупится.
Сегодня мы тоже дождались последнего покупателя. Автолавка закрывается. Но только для того, чтобы пуститься дальше в путь, ведь по графику – ещё пять деревень, и в каждой ждут к столу свежий хлеб и молоко.