На месте зелёной зоны – многоэтажка с парковкой. Гомельчане выступают против уплотнительной застройки

Новости Беларуси. Жители сразу пяти многоэтажных домов в Гомеле выступают против уплотнительной застройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11-этажка должна появиться на месте зеленой зоны в одном из старых микрорайонов.

Под новое строительство вырубили несколько десятков деревьев, часть газонов превратится в парковки. После того как развернулась строительная площадка, жители ближайших домов написали коллективное обращение. Под ним – уже около 500 подписей.

С проблемой горожане пришли на личный приём к помощнику Президента – инспектору по Гомельской области Юрию Шулейко.

Александр Елопов, житель Гомеля: Разговор был достаточно конструктивный. Как я понял, дом все равно будет построен. Мы хотели бы, чтобы были решены проблемы, связанные с озеленением территории, с безопасностью движения, с возможностью и для жителей других домов где-то парковать свои машины.

Разбор ситуации показал, что строительство начато в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, оно должно дать новую жизнь старому микрорайону.

Юрий Шулейко, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:

Всегда изначально от жителей воспринимается негативно, но когда появляется объект, появляется благоустройство, люди видят повышенный комфорт, это превращается даже в слова благодарности.

Гомелю и с экономической точки зрения, и с архитектурной необходимо придавать новые мотивы, создавать современное жилье, которое позволяет строить качественно, достаточно быстро и по хорошим ценам.