На месте зелёной зоны – многоэтажка с парковкой. Гомельчане выступают против уплотнительной застройки

Новости Беларуси. Жители сразу пяти многоэтажных домов в Гомеле выступают против уплотнительной застройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11-этажка должна появиться на месте зеленой зоны в одном из старых микрорайонов.
Новости Беларуси. Жители сразу пяти многоэтажных домов в Гомеле выступают против уплотнительной застройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11-этажка должна появиться на месте зеленой зоны в одном из старых микрорайонов.
Под новое строительство вырубили несколько десятков деревьев, часть газонов превратится в парковки. После того как развернулась строительная площадка, жители ближайших домов написали коллективное обращение. Под ним – уже около 500 подписей.
С проблемой горожане пришли на личный приём к помощнику Президента – инспектору по Гомельской области Юрию Шулейко.
Александр Елопов, житель Гомеля:
Разговор был достаточно конструктивный. Как я понял, дом все равно будет построен. Мы хотели бы, чтобы были решены проблемы, связанные с озеленением территории, с безопасностью движения, с возможностью и для жителей других домов где-то парковать свои машины.
Разбор ситуации показал, что строительство начато в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, оно должно дать новую жизнь старому микрорайону.
Юрий Шулейко, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:
Всегда изначально от жителей воспринимается негативно, но когда появляется объект, появляется благоустройство, люди видят повышенный комфорт, это превращается даже в слова благодарности.
Гомелю и с экономической точки зрения, и с архитектурной необходимо придавать новые мотивы, создавать современное жилье, которое позволяет строить качественно, достаточно быстро и по хорошим ценам.
Юрий Шулейко призвал городские власти подходить к проектированию города со всей ответственностью и больше внимания уделять разъяснительной работе. 5 из 30 пришедших на приём граждан задавали вопросы, связанные со строительством.