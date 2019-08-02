На месте завода им. Кирова в Минске появятся деловой и жилой комплексы с паркингом и детским садом

Новости Беларуси. С молотка на четвертый раз. Здания бывшего завода Кирова на Красноармейской продали на аукционе почти за 16,5 миллиона рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Имя покупателя пока не разглашают. Известно лишь, что это белорусская компания.

Согласно детальному плану развития центральной части города, на месте производственных зданий появится многофункциональный общественный комплекс. Он будет включать блок зданий административно-делового назначения, объекты торговли, бытового обслуживания и общественного питания.