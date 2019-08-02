Экспериментальная услуга. В деревнях Беларуси почтальоны доставляют лекарства на дом

Новости Беларуси. До самых дверей. Лекарства в сельской местности теперь можно заказывать с доставкой на дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. До самых дверей. Лекарства в сельской местности теперь можно заказывать с доставкой на дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сделать заявку можно в почтовом отделении и непосредственно у почтальона. Кстати, лекарства не должны иметь особых условий хранения. А вот по рецепту заказать можно.
С удовольствием доставят почтальоны также бинты и пластыри. Лекарства доходят до адресата в течение 2 дней. Первые клиенты услугой довольны.
Ванда Гурова:
Просто время не теряешь. Как нам, пенсионерам, удобно: пришел на почту, заказ то, что надо – доставят. Не нужно ездить.
Мария Ордынская, начальник отделения почтовой связи деревни «Криница»:
Аптека упаковывает все это. Фамилия, имя, отчество, адрес. Почтальон приносит это все, они вместе должны проверить. Это все распаковывается, проверяется. Если все правильно, денежный перевод оформляется на сумму лекарства.
В качестве эксперимента услуга пока действует в отдаленных деревнях Молодечненского и Мядельского районов. Когда она себя хорошо зарекомендует, заказывать лекарства с доставкой на дом можно будет по всей Минской области.