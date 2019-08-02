Экспериментальная услуга. В деревнях Беларуси почтальоны доставляют лекарства на дом

Новости Беларуси. До самых дверей. Лекарства в сельской местности теперь можно заказывать с доставкой на дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сделать заявку можно в почтовом отделении и непосредственно у почтальона. Кстати, лекарства не должны иметь особых условий хранения. А вот по рецепту заказать можно.

С удовольствием доставят почтальоны также бинты и пластыри. Лекарства доходят до адресата в течение 2 дней. Первые клиенты услугой довольны.