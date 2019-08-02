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Экспериментальная услуга. В деревнях Беларуси почтальоны доставляют лекарства на дом

02 августа 2019 18:11
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Новости Беларуси. До самых дверей. Лекарства в сельской местности теперь можно заказывать с доставкой на дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Экспериментальная услуга. В деревнях Беларуси почтальоны доставляют лекарства на дом-1

Сделать заявку можно в почтовом отделении и непосредственно у почтальона. Кстати, лекарства не должны иметь особых условий хранения. А вот по рецепту заказать можно.

С удовольствием доставят почтальоны также бинты и пластыри. Лекарства доходят до адресата в течение 2 дней. Первые клиенты услугой довольны.

Экспериментальная услуга. В деревнях Беларуси почтальоны доставляют лекарства на дом-4

Ванда Гурова:
Просто время не теряешь. Как нам, пенсионерам, удобно: пришел на почту, заказ то, что надо – доставят. Не нужно ездить.

Экспериментальная услуга. В деревнях Беларуси почтальоны доставляют лекарства на дом-7

Мария Ордынская, начальник отделения почтовой связи деревни «Криница»:
Аптека упаковывает все это. Фамилия, имя, отчество, адрес. Почтальон приносит это все, они вместе должны проверить. Это все распаковывается, проверяется. Если все правильно, денежный перевод оформляется на сумму лекарства.

Экспериментальная услуга. В деревнях Беларуси почтальоны доставляют лекарства на дом-10

В качестве эксперимента услуга пока действует в отдаленных деревнях Молодечненского и Мядельского районов. Когда она себя хорошо зарекомендует, заказывать лекарства с доставкой на дом можно будет по всей Минской области.

# Почта Беларуси # общество # Ванда Гурова # Мария Ордынская # Фотофакт

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