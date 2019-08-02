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Комитет госконтроля отмечает 100-летие. Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов ведомства

02 августа 2019 17:20
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Новости Беларуси. Вековой контроль за эффективностью и законностью использования госсредств. Органы Комитета государственного контроля Беларуси отмечают 100 лет со дня образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комитет госконтроля отмечает 100-летие. Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов ведомства-1

Комитет госконтроля отмечает 100-летие. Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов ведомства-3

Работников и ветеранов ведомства поздравил Александр Лукашенко: за трудовые заслуги медали и благодарности от Президента вручили лучшим работникам структуры.

Комитет госконтроля отмечает 100-летие. Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов ведомства-6

За долгие годы плодотворной работы Комитета достигнуто немало результатов. Только за последние 5 лет в бюджет страны возвращён 1 миллиард рублей неэффективно использованных средств.

Комитет госконтроля отмечает 100-летие. Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов ведомства-9

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Мы активно внедряем не скажу, что это ноу-хау, но по крайней мере мы подступаемся к такой серьезной проблеме, как внедрение аудита эффективности. У нас по крупным инвестиционным проектам очень много государственных средств расходуется. Когда мы проводим аудиты эффективности, мы смотрим в первую очередь не соблюдение дисциплины платежей или целевое использование, вкладываемых средств, а достижение результатов. Если мы подойдем вплотную и будем активно заниматься этими формами контрольной деятельности, я думаю, что многие инвестпроекты у нас не будут буксовать, как буксовали проекты деревопереработки, в нефтеперерабатывающем секторе и другие.

Комитет госконтроля отмечает 100-летие. Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов ведомства-12

Активно ведётся работа в Комитете и с обращениями граждан. Каждый год сотрудники ведомства рассматривают заявления примерно 10 тысяч человек.

# Комитет госконтроля # общество # Леонид Анфимов # Фотофакт

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