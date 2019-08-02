Комитет госконтроля отмечает 100-летие. Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов ведомства

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Мы активно внедряем не скажу, что это ноу-хау, но по крайней мере мы подступаемся к такой серьезной проблеме, как внедрение аудита эффективности. У нас по крупным инвестиционным проектам очень много государственных средств расходуется. Когда мы проводим аудиты эффективности, мы смотрим в первую очередь не соблюдение дисциплины платежей или целевое использование, вкладываемых средств, а достижение результатов. Если мы подойдем вплотную и будем активно заниматься этими формами контрольной деятельности, я думаю, что многие инвестпроекты у нас не будут буксовать, как буксовали проекты деревопереработки, в нефтеперерабатывающем секторе и другие.