«Хотела пойти спасать жизни». Как обживаются молодые медики в местах по распределению?
Новости Беларуси. Последний месяц лета для кого-то стал первым в жизни рабочим. Более пяти с половиной тысяч новоиспеченных медиков отправились по распределению в больницы, поликлиники, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них, как врачи, так и работники среднего медицинского звена.
Корреспондент Галина Буро на примере двух историй посмотрела, как обживаются молодые специалисты.
Екатерина Махомет впервые знакомится со своими пациентами. Она только приехала в агрогородок Скрибовцы после интернатуры, получила здесь жильё. И стала не только заведующей амбулаторией, но и единственным врачом на всю округу. А это 17 деревень и полторы тысячи человек. Молодого специалиста местные жители встречают радушно, ведь несколько месяцев здесь не было врача.
Люцина Арлукевич, житель агрогородка Скрибовцы:
Очень рада, что врача дали. Потому что без врача было плохо, раньше надо в Желудок (ездить – прим. ред.) выписать таблетки, поставить печать. А сейчас очень рады, что приехал доктор и будет нас здесь обслуживать.
Обход на дому завершён, а в амбулатории врача поджидают юные пациенты.
Екатерина родом из Мостовского района, но там не нашлось работы по распределению. Выбрала соседний – Щучинский, и как только впервые переступила порог сельской амбулатории, поняла – не прогадала.
Екатерина Махомет, заведующая Скрибовской врачебной амбулаторией:
Здесь ты один врач, ты набираешься опыта. Здесь нет узких специалистов, здесь решаешь все на месте сам.
В этом году только в Щучинский район пришли работать 20 врачей и 7 медсестёр – от фельдшеров скорой помощи до терапевтов, неврологов и лоров. Пополнением на районе дорожат.
Галина Буро, СТВ:
Молодым специалистам по законодательству полагается надбавка – от 10 до 50 % от оклада. Определённая доплата существует и за красный диплом. А если работник иногородний, ему помогают с жильём и компенсируют затраты на его аренду. Посмотрим!
Виктория Чещевик показывает, как она обустраивается в комнате общежития от местного предприятия – руководство больницы помогло получить это жильё. Девушка рано потеряла родителей, но смогла исполнить их мечту.
Виктория Чещевик, помощник врача Щучинской центральной районной больницы:
Мне всегда нравились люди в белых халатах, а именно то, чем они занимаются. Я хотела пойти спасать жизни людям. Я понимала, что это большая ответственность, да и родители хотели, чтобы я пошла в медицину.
Виктория признаётся: по распределению в райцентр медсестрой ехала не охотно, хотела остаться в Гродно. И только теперь поняла, что наоборот вытянула счастливый билет. Ведь в Щучинской больнице вполне реально получить целевое направление в университет, в большом городе с этим сложнее. К тому же здесь помогут с освоением профессии.
Иван Загоровский, главный врач Щучинской центральной районной больницы:
Мы закрепляем за молодыми специалистами наиболее опытных, подготовленных товарищей. Производятся не только лекционные занятия, но и практические.
Согласно официальной статистике, 75 % молодых специалистов на первом рабочем месте остаются и после окончания распределения.