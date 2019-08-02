«Хотела пойти спасать жизни». Как обживаются молодые медики в местах по распределению?

Новости Беларуси. Последний месяц лета для кого-то стал первым в жизни рабочим. Более пяти с половиной тысяч новоиспеченных медиков отправились по распределению в больницы, поликлиники, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них, как врачи, так и работники среднего медицинского звена. Корреспондент Галина Буро на примере двух историй посмотрела, как обживаются молодые специалисты.

Екатерина Махомет впервые знакомится со своими пациентами. Она только приехала в агрогородок Скрибовцы после интернатуры, получила здесь жильё. И стала не только заведующей амбулаторией, но и единственным врачом на всю округу. А это 17 деревень и полторы тысячи человек. Молодого специалиста местные жители встречают радушно, ведь несколько месяцев здесь не было врача.

Люцина Арлукевич, житель агрогородка Скрибовцы:

Очень рада, что врача дали. Потому что без врача было плохо, раньше надо в Желудок (ездить – прим. ред.) выписать таблетки, поставить печать. А сейчас очень рады, что приехал доктор и будет нас здесь обслуживать. Обход на дому завершён, а в амбулатории врача поджидают юные пациенты.

Екатерина родом из Мостовского района, но там не нашлось работы по распределению. Выбрала соседний – Щучинский, и как только впервые переступила порог сельской амбулатории, поняла – не прогадала.

Екатерина Махомет, заведующая Скрибовской врачебной амбулаторией:

Здесь ты один врач, ты набираешься опыта. Здесь нет узких специалистов, здесь решаешь все на месте сам.

В этом году только в Щучинский район пришли работать 20 врачей и 7 медсестёр – от фельдшеров скорой помощи до терапевтов, неврологов и лоров. Пополнением на районе дорожат.

Галина Буро, СТВ:

Молодым специалистам по законодательству полагается надбавка – от 10 до 50 % от оклада. Определённая доплата существует и за красный диплом. А если работник иногородний, ему помогают с жильём и компенсируют затраты на его аренду. Посмотрим!

Виктория Чещевик показывает, как она обустраивается в комнате общежития от местного предприятия – руководство больницы помогло получить это жильё. Девушка рано потеряла родителей, но смогла исполнить их мечту.

Виктория Чещевик, помощник врача Щучинской центральной районной больницы:

Мне всегда нравились люди в белых халатах, а именно то, чем они занимаются. Я хотела пойти спасать жизни людям. Я понимала, что это большая ответственность, да и родители хотели, чтобы я пошла в медицину.

Виктория признаётся: по распределению в райцентр медсестрой ехала не охотно, хотела остаться в Гродно. И только теперь поняла, что наоборот вытянула счастливый билет. Ведь в Щучинской больнице вполне реально получить целевое направление в университет, в большом городе с этим сложнее. К тому же здесь помогут с освоением профессии.

Иван Загоровский, главный врач Щучинской центральной районной больницы:

Мы закрепляем за молодыми специалистами наиболее опытных, подготовленных товарищей. Производятся не только лекционные занятия, но и практические.