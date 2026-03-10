Ушаков: разговор Путина и Трампа продлился около часа

Телефонный разговор лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа продолжался около часа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника российского главы государства Юрия Ушакова.

«И сегодняшний разговор длился, кстати, около часа», – сказал он.

Дипломат отметил, что лидеры давно не общались – предыдущий контакт состоялся в конце декабря 2025 года.

«Они давно не разговаривали по телефону – последний раз в конце декабря 2025 года», – сообщил дипломат

Читайте также:

Ушаков: Трамп заявил Путину, что хотел бы общаться регулярно

Фото: kremlin.ru