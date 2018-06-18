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На месте мусорного полигона «Тростенец» установят солнечные батареи

18 июня 2018 17:35
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Новости Беларуси. Альтернатива свалке. На месте мусорного полигона «Тростенец» установят солнечные батареи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На месте мусорного полигона «Тростенец» установят солнечные батареи-1

Полезным для столичной природы делом займется белорусско-швейцарская компания. На площадке в 5 гектаров появится почти 10 тысяч батарей.

На месте мусорного полигона «Тростенец» установят солнечные батареи-4

Вячеслав Шумкин, специалист в области альтернативной энергетики:
Запланировано на полигоне установить солнечную станцию мощностью 2 мегаватта. То есть у нас очередной этап развития этого проекта. Начали мы с его дегазации. Для города это выгодно тем, что та земля, которая не используется (а это порядка 24 гектар), мы ее частично сможем использовать и установить на ней объект, который сможет генерировать электроэнергию.

На месте мусорного полигона «Тростенец» установят солнечные батареи-7

Необычное место для размещения парка солнечных батарей вызвало у строителей некоторые сложности. После закрытия полигона в 2007 году верхний слой почвы просел на 3 метра.

На месте мусорного полигона «Тростенец» установят солнечные батареи-10

Сейчас специалисты решают, как сделать площадку пригодной для строительства. «Тростенец» уже использовался как источник возобновляемой энергии – раньше здесь получали электричество из свалочного газа.

# Экология # общество # Вячеслав Шумкин # Фотофакт

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