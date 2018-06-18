На месте мусорного полигона «Тростенец» установят солнечные батареи

Вячеслав Шумкин, специалист в области альтернативной энергетики:

Запланировано на полигоне установить солнечную станцию мощностью 2 мегаватта. То есть у нас очередной этап развития этого проекта. Начали мы с его дегазации. Для города это выгодно тем, что та земля, которая не используется (а это порядка 24 гектар), мы ее частично сможем использовать и установить на ней объект, который сможет генерировать электроэнергию.