На любой вкус и кошелёк – какой ассортимент товаров представлен на школьных базарах в Минске?

Ничто не пролетает так быстро, как летние каникулы. Кажется, еще вчера была последняя линейка, а уже совсем скоро прозвенит школьный звонок. Дети, возможно, об этом еще не задумываются, а родители уже начинают волноваться, так как подготовиться к школе нужно действительно основательно. О том, как правильно это сделать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Школьные базары дают возможность родителям изучить ассортимент, посмотреть стоимость. Потому что у нас действительно продукция сегодня представлена на любой вкус и кошелек. Поэтому можно изучить, не только посетив столичные универмаги, посетив различные магазины, которые реализуют школьный ассортимент в крупных торговых центрах. У нас сегодня есть фирменные магазины, которые не входят в концерн, но вместе тем тоже выпускают свои коллекции. То есть родитель имеет возможность посмотреть, прицениться и уже составить для себя списочек тех товаров, которые будет необходимо купить. Все-таки младшая школа – больше родитель решает за детей, что им одевать с учетом того, какой элемент единый конкретного учреждения образования введен. Старшеклассники, естественно, сами выбирают. Поэтому для того, чтобы, в принципе, не сужать временные рамки для родителей, в том числе и для детей, не отдавать на откуп школьным базарам только всего лишь три недели оставшиеся до начала учебного года, предоставляется все-таки возможность выбрать.