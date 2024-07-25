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Урожайность – 49 ц/га. Как продвигается уборочная в Дзержинском районе?

25 июля 2024 17:44
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Есть миллион. Минская область перешагнула золотой рубеж по намолоту зерна с учетом рапса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лидерах по намолоченным тоннам Несвижский район – более 120 тыс. тонн. Также значительный вес караваю добавили аграрии Клецкого, Солигорского, Слуцкого и Копыльского районов.

Урожайность – 49 ц/га. Как продвигается уборочная в Дзержинском районе?-1

В хозяйстве «Правда-Агро» Дзержинского района сейчас убирают озимый рапс. Под зерновую культуру здесь отведено 530 гектаров, половина уже пройдена. Урожайность составляет 49 центнеров с гектара. На очереди пшеница и тритикале. Всего уборочная площадь составляет порядка 1 400 гектаров.

Урожайность – 49 ц/га. Как продвигается уборочная в Дзержинском районе?-4

Сергей Васильев, начальник цеха растениеводства филиала «Правда-Агро» предприятия «Агрокомбинат «Дзержинский»:
После уборки культура поступает на зерносушильные комплексы, на которых проходит первичную очистку и сушку. После чего закладывается на склад либо сдается на КХП.

Урожайность – 49 ц/га. Как продвигается уборочная в Дзержинском районе?-7

Продолжается и укос трав. Общий план заготовки кормов составляет порядка 20 тысяч тонн.

# Уборочная кампания # общество # Сергей Васильев # Новости Минска и Минской области

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