Урожайность – 49 ц/га. Как продвигается уборочная в Дзержинском районе?

Есть миллион. Минская область перешагнула золотой рубеж по намолоту зерна с учетом рапса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лидерах по намолоченным тоннам Несвижский район – более 120 тыс. тонн. Также значительный вес караваю добавили аграрии Клецкого, Солигорского, Слуцкого и Копыльского районов.

В хозяйстве «Правда-Агро» Дзержинского района сейчас убирают озимый рапс. Под зерновую культуру здесь отведено 530 гектаров, половина уже пройдена. Урожайность составляет 49 центнеров с гектара. На очереди пшеница и тритикале. Всего уборочная площадь составляет порядка 1 400 гектаров.

Сергей Васильев, начальник цеха растениеводства филиала «Правда-Агро» предприятия «Агрокомбинат «Дзержинский»:

После уборки культура поступает на зерносушильные комплексы, на которых проходит первичную очистку и сушку. После чего закладывается на склад либо сдается на КХП.