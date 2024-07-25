В Минской области обновили машинно-тракторный парк – оценили новинку

Ежедневно в полях работает рекордное количество техники – только в Минской области задействовано свыше 1,5 тысячи зерноуборочных комбайнов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Клецком районе работает около 70 комбайнов. Больше половины – отечественного производства. Накануне кампании в районах обновили машинно-тракторный парк. Одну из таких новинок успели оценить в хозяйстве «Племенной завод Красная Звезда». Машина оборудована бортовым компьютером, кондиционером и радиоприемником. Большинство рабочих процессов автоматизировано. Специальная панель позволяет водителю контролировать скорость и влажность зерна, отслеживать наполнение бункера и урожайность.

Сергей Минец, механизатор КСУП «Племенной завод Красная Звезда»: От импортной техники никак не отстает. Очень даже нравится. Во-первых, хорошо, прохлада. Радио есть. Поднимает полеглость хорошо, хочу отметить. И зерно по качеству отличное, чистое. Комфорт, все есть, ничего больше не надо.

Всего в хозяйстве задействовано 12 комбайнов. Коллективная работа аграриев позволила в этом году выйти на рекордный урожай по рапсу – с гектара получили почти 45 центнера. В полную силу работает семейный экипаж семьи Кулак. Отец Сергей с дочерью на комбайне и сын на отвозке зерна.

Сергей Кулак, механизатор КСУП «Племенной завод Красная Звезда»: Справляемся. Приходим, дождь пошел – домой не уходим. Ждем погоды, чтобы хоть чуть-чуть как-то что-то вырвать. Успехи в этом году неплохие, несмотря на погоду. Уже гектаров больше тысячи мы убрали.

– Просто хотела работать. Папа предложил, я согласилась. Я постоянно записываю во всякие студотряды с 14 лет. И летом где-то сезонная тут работа. Я работаю.

– На работу едем вместе. Помогаем друг другу. Все делаем. Папа мне поможет, я папе помогу.