В Пуховичском районе более 900 семей получат материальную помощь к новому учебному году

В Пуховичском районе более 900 семей получат единовременную материальную помощь к новому учебному году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В них воспитается почти 1 800 школьников.
В Пуховичском районе более 900 семей получат единовременную материальную помощь к новому учебному году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В них воспитается почти 1 800 школьников.
Размер выплаты составит 30 % от бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка. Для того чтобы получить помощь, многодетные семьи должны обратиться в органы по труду, занятости и социальной защите по месту жительства одного из родителей. В Пуховичском районе за такой поддержкой обратилось 305 многодетных семей. Также помощь готовы оказать и малообеспеченным. Размер выплат определяют районные комиссии в каждом случае индивидуально.
Дарья Шосток, заместитель директора Пуховичского территориального центра социального обслуживания населения:
Малообеспеченные и нуждающиеся семьи могут подать заявление на государственную адресную социальную помощь. Там смотрится по доходу. Если доход на душу населения не превышает бюджет прожиточного минимума. То есть доплата происходит до бюджета.
Родителям школьников может быть оказана помощь и по месту работы за счет средств профсоюзных организаций или средств нанимателей. Кроме того, традиционно по всей области проходят благотворительные акции, ярмарки.