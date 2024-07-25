В Пуховичском районе более 900 семей получат материальную помощь к новому учебному году

В Пуховичском районе более 900 семей получат единовременную материальную помощь к новому учебному году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В них воспитается почти 1 800 школьников.

Размер выплаты составит 30 % от бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка. Для того чтобы получить помощь, многодетные семьи должны обратиться в органы по труду, занятости и социальной защите по месту жительства одного из родителей. В Пуховичском районе за такой поддержкой обратилось 305 многодетных семей. Также помощь готовы оказать и малообеспеченным. Размер выплат определяют районные комиссии в каждом случае индивидуально.

Дарья Шосток, заместитель директора Пуховичского территориального центра социального обслуживания населения:

Малообеспеченные и нуждающиеся семьи могут подать заявление на государственную адресную социальную помощь. Там смотрится по доходу. Если доход на душу населения не превышает бюджет прожиточного минимума. То есть доплата происходит до бюджета.