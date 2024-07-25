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В Пуховичском районе более 900 семей получат материальную помощь к новому учебному году

25 июля 2024 18:01
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В Пуховичском районе более 900 семей получат единовременную материальную помощь к новому учебному году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В них воспитается почти 1 800 школьников.

В Пуховичском районе более 900 семей получат материальную помощь к новому учебному году-1

Размер выплаты составит 30 % от бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка. Для того чтобы получить помощь, многодетные семьи должны обратиться в органы по труду, занятости и социальной защите по месту жительства одного из родителей. В Пуховичском районе за такой поддержкой обратилось 305 многодетных семей. Также помощь готовы оказать и малообеспеченным. Размер выплат определяют районные комиссии в каждом случае индивидуально.

В Пуховичском районе более 900 семей получат материальную помощь к новому учебному году-4

Дарья Шосток, заместитель директора Пуховичского территориального центра социального обслуживания населения:
Малообеспеченные и нуждающиеся семьи могут подать заявление на государственную адресную социальную помощь. Там смотрится по доходу. Если доход на душу населения не превышает бюджет прожиточного минимума. То есть доплата происходит до бюджета.

В Пуховичском районе более 900 семей получат материальную помощь к новому учебному году-7

Родителям школьников может быть оказана помощь и по месту работы за счет средств профсоюзных организаций или средств нанимателей. Кроме того, традиционно по всей области проходят благотворительные акции, ярмарки.

# Социальная помощь # общество # Новости Минска и Минской области

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