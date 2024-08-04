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Минобразования разместило каталог школьной формы на учебный год – в ассортименте более 700 моделей

04 августа 2024 13:41
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Ассортимент включает более 700 моделей. На сайте Министерства образования появился каталог школьной формы на новый учебный год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобразования разместило каталог школьной формы на учебный год – в ассортименте более 700 моделей-1

В нем указаны размерный ряд, состав и цветовая гамма одежды и обуви. Все модели разработаны концерном «Беллегпром». Специализируются на выпуске этой группы товаров более 20 предприятий. При разработке коллекций школьной формы учитывались как особенности телосложения детей и их подвижность, так и модные тенденции.

# Подготовка к школе # общество

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