Минобразования разместило каталог школьной формы на учебный год – в ассортименте более 700 моделей

Ассортимент включает более 700 моделей. На сайте Министерства образования появился каталог школьной формы на новый учебный год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем указаны размерный ряд, состав и цветовая гамма одежды и обуви. Все модели разработаны концерном «Беллегпром». Специализируются на выпуске этой группы товаров более 20 предприятий. При разработке коллекций школьной формы учитывались как особенности телосложения детей и их подвижность, так и модные тенденции.