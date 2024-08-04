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Лукашенко с вертолёта проинспектировал уборочную в Гомельской и Минской областях

04 августа 2024 13:41
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Президент Беларуси Александр Лукашенко проинспектировал с вертолета ход уборочной кампании в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко с вертолёта проинспектировал уборочную в Гомельской и Минской областях-1

Сегодня, 4 августа, первый борт полетал над северо-западными районами Гомельской области и южными столичного региона. В центре внимания не только жатва, но и состояние мелиорированных полей, а также предприятие «Славкалий». Предыдущие два дня глава государства находился с рабочей поездкой в Гомельской области. Внимание было уделено ликвидации последствий стихии в регионе, уборочной страде и закладке нового урожая – подготовке полей и севу озимых культур. И вот теперь инспекция на вертолете. Сверху видно все как на ладони.

# Уборочная кампания # общество # Александр Лукашенко

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