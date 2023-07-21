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Бойцы белорусской радиотехнической бригады передислоцировались в новый район для учений

21 июля 2023 10:40
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Новости Беларуси. Пока аграрии заботятся о безопасности продовольственной, военнослужащие стоят на страже мирного неба. Свое мастерство на практике оттачивают бойцы подразделений 8-й радиотехнической бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бойцы белорусской радиотехнической бригады передислоцировались в новый район для учений-1

Командно-штабное учение прошло под Клецком. Радисты совершили передислокацию в новый район, оперативно развернули подвижный командный пункт управления, нарастили радиолокационное поле и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Бойцы белорусской радиотехнической бригады передислоцировались в новый район для учений-4

Игорь Тищенко, командир 8-й радиотехнической бригады:
Командно-штабное учение было спланировано заранее, но принимает неожиданные обороты и динамически развивается. Буквально в ночное, вечернее время осуществили передислокацию в новый позиционный район оперативным составом, развернули пункт управления, приняли воздушную обстановку и выдаем информацию на вышестоящий командный пункт.

Тренировка проходила в обстановке активного противоборства с беспилотной авиацией условного противника.

# Военные учения # общество # Игорь Тищенко # Фотофакт

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