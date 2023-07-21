Бойцы белорусской радиотехнической бригады передислоцировались в новый район для учений

Новости Беларуси. Пока аграрии заботятся о безопасности продовольственной, военнослужащие стоят на страже мирного неба. Свое мастерство на практике оттачивают бойцы подразделений 8-й радиотехнической бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Командно-штабное учение прошло под Клецком. Радисты совершили передислокацию в новый район, оперативно развернули подвижный командный пункт управления, нарастили радиолокационное поле и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне.