Бойцы белорусской радиотехнической бригады передислоцировались в новый район для учений

Новости Беларуси. Пока аграрии заботятся о безопасности продовольственной, военнослужащие стоят на страже мирного неба. Свое мастерство на практике оттачивают бойцы подразделений 8-й радиотехнической бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Командно-штабное учение прошло под Клецком. Радисты совершили передислокацию в новый район, оперативно развернули подвижный командный пункт управления, нарастили радиолокационное поле и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне.
Игорь Тищенко, командир 8-й радиотехнической бригады:
Командно-штабное учение было спланировано заранее, но принимает неожиданные обороты и динамически развивается. Буквально в ночное, вечернее время осуществили передислокацию в новый позиционный район оперативным составом, развернули пункт управления, приняли воздушную обстановку и выдаем информацию на вышестоящий командный пункт.
Тренировка проходила в обстановке активного противоборства с беспилотной авиацией условного противника.