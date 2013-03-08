На крупнейшем сталелитейном предприятии Беларуси наравне с мужчинами трудятся и женщины

Новости Беларуси. Укротительница огня и металла – специальность не официальная, но вполне реальная. Накануне 8 Марта съемочная группа СТВ посетила совсем не женское производство. На крупнейшем сталелитейном предприятии страны плечом к плечу с мужчинами трудятся и женщины.

На участке Ольги Бараненко металл не плавят. Однако от этого огня в ее работе меньше не становится.

Ольга Бараненко, стерженщица цеха № 1 Гомельского литейного завода:

Чтобы подготовить форму к заливке, ее нужно сначала просушить.

33 года стажа там, где не каждый мужчина работать сможет, – достижение, достойное уважения.

Ольга Бараненко, стерженщица цеха № 1 Гомельского литейного завода:

Я не знаю. Чтобы мужчина на покраске работал, я не знаю. За столько лет не было такого. Вот мужчины-маляры есть, а на заводе нет.

Участок, на котором трудится Ольга Сергеевна, готовит формы для деталей, масса которых может достигать 14 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня льют тюбинги для метрополитенов Минска и Москвы. Другими словами, это несущие конструкции будущих тоннелей. Требования к качеству высочайшие. И именно здесь кроется секрет незаменимости женского труда.

Владимир Дивак, заместитель директора Гомельского литейного завода:

Без женского труда в литейном производстве не обойтись. К таким работам, как изготовление стержней, их покраска, покраска форм, женщины относятся более добросовестно и делают более качественно. Использовать женский труд в литейном производстве, может, и неправильно, но без женщин нам не обойтись.

Понимая их незаменимость, женщин сталевары ценят и уважают. Отношение в бригаде, цехе, на заводе к ним особенное. А поэтому в канун праздника весны суровые литейщики на искренние поздравления не скупятся.

Работники Гомельского литейного завода:

Здоровья, любви, семейного благополучия.

Счастья, здоровья, успехов в труде и любви в жизни.

Достатка в ваши дома.