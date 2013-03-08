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Женщины составляют более половины экономически активного населения Беларуси

08 марта 2013 13:21
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Новости Беларуси. Женщины составляют более половины экономически активного населения Беларуси. К примеру, в Минске почти 55% на предприятиях – работницы. Больше женщин, чем мужчин, в системах образования и здравоохранения. Все больше сотрудниц в МВД и в армии. Белоруски отличаются более высоким уровнем образованности.

Много женщин и в структурах власти. Так, в городском Совете депутатов более 45% – представительницы прекрасного пола. Впрочем, по словам многих мужчин, они предпочитают видеть жену дома рядом с детьми, нежели в деловом костюме в офисе.

Минчане:
Девушка должна быть женственной, должна дать понять, что она, по крайней мере, слабая, что она нуждается в опеке.

Женское дело – это домашний очаг. Блюсти его, поддерживать.

Женщина должна добиваться своей цели, стремиться к чему-то, как и мужчины.

За гендерное равенство. Полностью поддерживаю. И надо, чтобы было побольше бизнес-леди.

# общество # Женщины Беларуси

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