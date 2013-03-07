На Минщине в подразделениях МЧС работают около 200 женщин

Новости Беларуси. Спасатели перед Международным днем женщин поздравляют жен своих коллег и женщин, которые служат в МЧС. Особенных слов благодарности удостоились более 200 женщин, которые выбрали профессию спасателя.

Первый адрес – многодетная семья Малиновских из деревни Хатежино.

Сотрудник МЧС:

Мы хотим пожелать, чтобы в вашем доме никогда не возникало чрезвычайных ситуаций, чтобы у вас был только мир, здоровье, спокойствие.

Отец работает спасателем в Заславле и большая семья – трое сыновей – на плечах жены. Но на выбор профессии мужа не жалуется, а наоборот.

Полина Малиновская:

Дети гордятся папой. Каждый мальчик хочет стать спасателем. Это не секрет. Самый лучший подарок на 8 марта – это, конечно же, чтобы муж рядом был.

Начальник Заславской пожарной части Олег Пешков первым показал моду на многодетные семьи. Его с работу тоже ждут трое детей и любимая жена Людмила. За 9 лет службы она уже привыкла к жизни по графику службы 101.

Людмила Пешкова:

Бывает и по ночам вызывают, и в выходные дни. Но справляемся, я уже привыкла.

Олег Пешков, начальник пожарной аварийно-спасательной части Заславля:

Всегда хочется работать с тройным усердием, потому что дети должны гордиться папой. И очень приятно, когда большая семья ждет дома. Это дает огромный стимул в работе, хочется жить и работать.

Без внимания не остались и те, кто несет службу вместе с мужественными и выносливыми.

Валерий Войтехович, начальник центра пропаганды и обучения при Минском областном управлении МЧС:

Работа по профилактике тех же самых пожаров, чрезвычайных ситуаций, по подбору кадров, по пропаганде. Она не менее важна, и даже с большей ответственностью стоит относиться к работе. Масса работы возлагается на женские плечи.

В главном центре оперативного управления МЧС на дежурстве сразу две чудесные представительницы. Отвечать на звонки и оперативно принимать решения – их главная обязанность, поэтому профессия оставила след и на характере.

Екатерина Мойсеня, диспетчер центра оперативного управления МЧС:

Дома мы более женственные, а на работе мы уже с немножко мужским характером.

На Минщине в подразделениях МЧС работают около 200 женщин. Хоть и до ликвидации пожаров их и близко не подпускают, пожелания «сухих рукавов» и на 8 марта им тоже будут уместны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.