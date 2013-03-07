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Жертвам домашнего насилия будут предоставлять временное убежище за счет бюджета Минска

07 марта 2013 19:44
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Новости Минска. Еще одна кризисная комната появится в столице на базе территориального центра Московского района.

Жертвам домашнего насилия специалисты помогут не только снять эмоциональное напряжение и разрешить конфликт, но и предоставят временное убежище за счет городского бюджета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
На протяжении 2012 года функционировала кризисная комната на базе территориального центра Первомайского района. За 2012 год обратилось туда около 300 человек за различными видами помощи, но прежде всего это консультации семейных психологов, юристов, это снятие каких-то стрессовых ситуаций у женщин и детей.

# Консультация психолога # Насилие

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