Прямой эфир

На крупнейшем мемориале под Витебском почтили память погибших красноармейцев

08 мая 2024 11:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Витебской области 8 мая прошел митинг-реквием на одном из крупнейших в стране воинском мемориале в деревне Шапуры. Почтить память погибших солдат собрались местные жители и руководство Витебского района, депутатский корпус, актив ветеранских, общественных и молодежных организаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На крупнейшем мемориале под Витебском почтили память погибших красноармейцев-1

Участники митинга возложили цветы и венки к братской могиле, где покоятся около 18 тысяч красноармейцев, сложивших головы в боях за освобождение Беларуси. Среди погибших солдат – представители разных национальностей. На мемориальной плите выбита и фамилия Героя Советского Союза Петра Шистерова, который был расстрелян противником в неравной битве в районе деревни Шапуры накануне легендарной наступательной операции «Багратион».

На крупнейшем мемориале под Витебском почтили память погибших красноармейцев-4

Сергей Егоров, председатель Витебского райисполкома:
Знаковое место не только для Витебского района и области, но и всей Республики Беларусь. Такие массовые мероприятия необходимо проводить, особенно с участием нашей молодежи, чтобы они помнили, знали.

На крупнейшем мемориале под Витебском почтили память погибших красноармейцев-7

Михаил Забелло, учащийся Октябрьской средней школы Витебского района имени И.П. Соболева:
Люди отдали свою жизнь за наша светлое будущее, мы должны чтить память тех, кто защитил нас и предоставил возможность жить в нашей прекрасной стране.

Участники митинга запустили в небо белых голубей. Затем состоялось театрализованное представление и велопробег по местам боевой славы.

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Егоров

Другие новости рубрики

Все новости
Депутаты Палаты представителей посетили Военное кладбище в Минске
08 мая 2024 10:53

Депутаты Палаты представителей посетили Военное кладбище в Минске

Награждён орденом Красной Звезды, на стене Рейхстага оставил свою надпись. «Незабытые истории»
08 мая 2024 10:50

Награждён орденом Красной Звезды, на стене Рейхстага оставил свою надпись. «Незабытые истории»

В Брестской области убрали практически треть кормовых культур
08 мая 2024 10:48

В Брестской области убрали практически треть кормовых культур

На границе с ЕС обнаружены тела 3 иностранцев
08 мая 2024 10:44

На границе с ЕС обнаружены тела 3 иностранцев

«Это будет выглядеть как мюзикл». Рассказываем о концертной программе 9 Мая возле Дворца спорта
08 мая 2024 10:34

«Это будет выглядеть как мюзикл». Рассказываем о концертной программе 9 Мая возле Дворца спорта

Александр Вольфович: украинские политики пошли на поводу у коллективного Запада
08 мая 2024 10:33

Александр Вольфович: украинские политики пошли на поводу у коллективного Запада

Автопробег в честь 9 Мая организуют «Патриоты Беларуси». Узнали, кто может поучаствовать и какой маршрут
08 мая 2024 09:07

Автопробег в честь 9 Мая организуют «Патриоты Беларуси». Узнали, кто может поучаствовать и какой маршрут

Ветераны труда должны быть востребованы даже на пенсии – профсоюзы Беларуси
08 мая 2024 07:05

Ветераны труда должны быть востребованы даже на пенсии – профсоюзы Беларуси

Фотографии, книги, плакаты – выставка, посвящённая Дню Победы, открылась в Национальной библиотеке
08 мая 2024 06:49

Фотографии, книги, плакаты – выставка, посвящённая Дню Победы, открылась в Национальной библиотеке

Апачев: тогда неохотно применялось оружие и надеялись, что всё закончится переговорами. Потом появилась Новороссия
07 мая 2024 20:33

Апачев: тогда неохотно применялось оружие и надеялись, что всё закончится переговорами. Потом появилась Новороссия

Апачев: маски сброшены, уже нет вот этой евроинтеграции
07 мая 2024 19:43

Апачев: маски сброшены, уже нет вот этой евроинтеграции

«На 6 площадках». Где в Минске в День Победы дадут праздничный салют?
07 мая 2024 19:42

«На 6 площадках». Где в Минске в День Победы дадут праздничный салют?