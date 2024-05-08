На крупнейшем мемориале под Витебском почтили память погибших красноармейцев

В Витебской области 8 мая прошел митинг-реквием на одном из крупнейших в стране воинском мемориале в деревне Шапуры. Почтить память погибших солдат собрались местные жители и руководство Витебского района, депутатский корпус, актив ветеранских, общественных и молодежных организаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники митинга возложили цветы и венки к братской могиле, где покоятся около 18 тысяч красноармейцев, сложивших головы в боях за освобождение Беларуси. Среди погибших солдат – представители разных национальностей. На мемориальной плите выбита и фамилия Героя Советского Союза Петра Шистерова, который был расстрелян противником в неравной битве в районе деревни Шапуры накануне легендарной наступательной операции «Багратион».

Сергей Егоров, председатель Витебского райисполкома: Знаковое место не только для Витебского района и области, но и всей Республики Беларусь. Такие массовые мероприятия необходимо проводить, особенно с участием нашей молодежи, чтобы они помнили, знали.

Михаил Забелло, учащийся Октябрьской средней школы Витебского района имени И.П. Соболева:

Люди отдали свою жизнь за наша светлое будущее, мы должны чтить память тех, кто защитил нас и предоставил возможность жить в нашей прекрасной стране.

Участники митинга запустили в небо белых голубей. Затем состоялось театрализованное представление и велопробег по местам боевой славы.