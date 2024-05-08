Награждён орденом Красной Звезды, на стене Рейхстага оставил свою надпись. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй.
О судьбе своего деда Петра Николаевича Бутковского рассказала Елена Николаевна Якименко из Жодино.
Когда началась Великая Отечественная война, Петр Николаевич в первый же день был призван Мозырским РВК на фронт. Служил командиром отделения тяги 1-й батареи в должности старшины технической службы 1376-го зенитно-артиллерийского полка. Служил водителем в зенитно-артиллерийском полку. Во время боя Петра Николаевича ранили в спину и он был контужен. После госпиталя дошел со своей воинской частью до Германии, до самого Берлина! На стене главного здания – Рейхстага – оставил свою надпись. На протяжении всей войны, от первого и до последнего дня, был ее активным участником.
Из приказа о награждении орденом Красной Звезды: «За период осенне-летних боев по освобождению Польши и стратегических наступательных боев с 15 января 1945 года своевременно обеспечивал профессиональным ремонтом автотранспорт батареи и добился безаварийного совершения батареей 700 км марша. Провел большую работу по организации мелкого и среднего ремонта автотранспорта батареи и лично сам отремонтировал четыре автомашины».
Петра Николаевича много раз награждали орденами и медалями. А по окончании войны он участвовал в параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года!
Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Приглашаем всех, кто помнит и знает о подвиге своих дедов и прадедов, принять участие в проекте. Ждем ваши рассказы на электронный адрес admin@ctv.by с указанием личных данных, номера телефона и адреса. Соберем альбом памяти вместе!