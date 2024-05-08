Награждён орденом Красной Звезды, на стене Рейхстага оставил свою надпись. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй.

Когда началась Великая Отечественная война, Петр Николаевич в первый же день был призван Мозырским РВК на фронт. Служил командиром отделения тяги 1-й батареи в должности старшины технической службы 1376-го зенитно-артиллерийского полка. Служил водителем в зенитно-артиллерийском полку. Во время боя Петра Николаевича ранили в спину и он был контужен. После госпиталя дошел со своей воинской частью до Германии, до самого Берлина! На стене главного здания – Рейхстага – оставил свою надпись. На протяжении всей войны, от первого и до последнего дня, был ее активным участником.

Из приказа о награждении орденом Красной Звезды: «За период осенне-летних боев по освобождению Польши и стратегических наступательных боев с 15 января 1945 года своевременно обеспечивал профессиональным ремонтом автотранспорт батареи и добился безаварийного совершения батареей 700 км марша. Провел большую работу по организации мелкого и среднего ремонта автотранспорта батареи и лично сам отремонтировал четыре автомашины».

Петра Николаевича много раз награждали орденами и медалями. А по окончании войны он участвовал в параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года!