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В Брестской области убрали практически треть кормовых культур

08 мая 2024 10:48
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Благодаря теплой весне в Брестской области начали заготовку кормов. От общей площади 60 тысяч гектаров убрана практически треть, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако важно не только собрать, но и сохранить зеленую массу. На это обратили внимание специалистов региона, которые изучили передовой опыт в Ивановском районе.

В Брестской области убрали практически треть кормовых культур-1

Для обмена опытом неслучайно выбрали хозяйство «Молодово-Агро». Оно занимает лидирующее место по продуктивности дойного стада. И во многом благодаря кормовой базе. В этом мелочей не бывает. Важно все: от сева и сроков уборки трав до структуры кормов. Какие культуры должны быть в их составе, в каждом хозяйстве решают индивидуально. Однако есть и общая для всех тенденция: увеличение посевов люцерны.

В Брестской области убрали практически треть кормовых культур-4

Анатолий Щупленков, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:
Мы идем на существенное увеличение люцерны в целом по области и уже достигнем в этом году 68 тысяч гектаров в структуре многолетних трав. Это почти 60 %, довольно существенный рост. Тем не менее мы видим те лугопастбищные угодья и травосмеси, которым необходимо сегодня уделить внимание.

В Брестской области убрали практически треть кормовых культур-7

Аграрии хозяйства поделились с коллегами технологией заготовки люцерны, клевера и тимофеевки. Их зеленая масса в будущем станет основой полезных рационов для животных. Теперь корма с высокими качественными параметрами намерены заложить на хранение уже в масштабах всего региона.

# Сельское хозяйство # общество

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