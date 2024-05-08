В Брестской области убрали практически треть кормовых культур

Благодаря теплой весне в Брестской области начали заготовку кормов. От общей площади 60 тысяч гектаров убрана практически треть, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако важно не только собрать, но и сохранить зеленую массу. На это обратили внимание специалистов региона, которые изучили передовой опыт в Ивановском районе.

Для обмена опытом неслучайно выбрали хозяйство «Молодово-Агро». Оно занимает лидирующее место по продуктивности дойного стада. И во многом благодаря кормовой базе. В этом мелочей не бывает. Важно все: от сева и сроков уборки трав до структуры кормов. Какие культуры должны быть в их составе, в каждом хозяйстве решают индивидуально. Однако есть и общая для всех тенденция: увеличение посевов люцерны.

Анатолий Щупленков, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:

Мы идем на существенное увеличение люцерны в целом по области и уже достигнем в этом году 68 тысяч гектаров в структуре многолетних трав. Это почти 60 %, довольно существенный рост. Тем не менее мы видим те лугопастбищные угодья и травосмеси, которым необходимо сегодня уделить внимание.