Депутаты Палаты представителей посетили Военное кладбище в Минске

Здесь на гранитных плитах выбиты имена тех, кто отдал свои жизни за мирное небо на белорусской земле. Это офицеры, солдаты и партизаны, среди них 11 героев Советского Союза. Есть и те, чьи имена не удалось установить. Память о них навсегда жива в сердцах белорусов, и будет делаться все, чтобы страшные события тех лет больше никогда не повторились.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В эти дни, как и в другие в наши памятные места, приходит много молодежи, много представителей различных государственных органов. Это не просто кладбище, это такой старый некрополь. И, по сути дела, это музей под открытым небом. Здесь можно проследить судьбы в лицах многих людей, которые защищали ту нашу историю, ту нашу Родину. Люди живут до тех пор, пока о них помнят, пока передают эстафету памяти другим поколениям. Так должно быть, и в этом наша сила.

Памятное мероприятие сегодня прошло и в мемориальном комплексе «Хатынь». В этом месте, омытом кровью и слезами людей, как нигде понимаешь, какой ценой достался нам мир. Более 80 лет назад каратели уничтожили здесь белорусскую деревню. Фашисты сожгли заживо и расстреляли почти всех жителей. Половина из них – дети. В память о погибших к монументу возложили цветы.