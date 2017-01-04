ГАИ призывает водителей учитывать погодные условия и быть осторожными

Новости Беларуси. По-зимнему заявила о себе 4 января погода. Обильные снегопады накрыли Беларусь. В стране действует оранжевый уровень опасности.

Погода внесла коррективы в дорожную обстановку. Снегопад нарушил работу общественного транспорта. К этому времени в Минске задержка в движении автобусов и троллейбусов сократилась с 16 до 7 минут. На ряде маршрутов график восстановлен.

Из-за плохой видимости и заснеженных дорог скорость снизили и автомобилисты. Однако несмотря на аккуратность за рулем, без ДТП не обошлось, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

В таких погодных условиях водители должны понимать, что мгновенно сделать проезжую часть идеальной для езды не представляется возможным, для этого есть соответствующие нормативы. Необходимо самим позаботиться о своей безопасности. Соблюдать безопасную скорость. Быть осторожными и внимательными, подъезжая к пешеходным переходам, потому что тормозной путь в таких условиях возрастает в несколько раз. Не делать резких маневров, не давить на педаль газа и быть осторожными при проезде мостов и путепроводов.

На уборку столичных улиц еще ночью был выведен весь автопарк техники. Более 400 снегоуборочных машин продолжают очищать город от сугробов. Непривычно рано этот день начался для дворников. Лопаты и метлы взяли и простые белорусы.