Вместо строевой подготовки – общественные работы: как проходит альтернативная служба

Новости Беларуси. Вместо марша на плацу. В Беларуси к прохождению альтернативной службы приступили 13 человек. Соответствующий закон вступил в силу в июле 2016 года. Он дает право призывникам, религиозные взгляды которых не позволяют принимать присягу, заменить срочную службу общественными работами, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Вадим – один из тех призывников, кто решил для себя, что срочная служба в армии – это не для него. Мотивацией стали религиозные взгляды и закон об альтернативной службе, который вступил в силу в июле 2016 года. А он гласит: если убеждения и вера не позволяет будущему солдату принимать присягу, носить и применять оружие, то он вправе обратиться с заявлением – и стать альтернативщиком.

Вадим Фомин:

Надо было предоставить справку из церкви, действительно ли я являюсь членом церкви. Надо было написать заявление: «Прошу предоставить мне альтернативную службу вместо срочно службы».

И приехал Вадим из Бреста в Логойск на общественные работы. В его распоряжении сегодня – все снаряжение дворника. Лом, лопата и метла. А еще – шестидневная рабочая неделя и график с 7 до 16. Но опаздывать нельзя – все по расписанию, как в армии. Иначе будут проблемы.

Вадим Фомин:

С лопатой и веником и более свободный, чем в форме и четырех стенах. Зарплату по документам обещают 2 миллиона 600 тысяч рублей. Старыми.

Мама идею сына поддержала. Несмотря на то, что работать придется три года, а служат со средним образованием, как у Вадима, полтора. Не смутила ни профессия, ни условия. Парню 20, а значит еще все впереди.

Лариса Фомина:

Я считаю, если есть люди со своими убеждениями, которые хотят послужить по-другому, пускай служат.

Случай Вадима не уникальный и по закону его трудоустройством занимались по месту жительства в управлении по труду, занятости и социальной защите. И для таких призывников есть целый список мест. Правда, распределение точечное, и уже с армией настоящей схожее – куда пошлют, там и работать.

Максим Житенев, заместитель начальника по труду, занятости и социальной защите Брестского городского исполнительного комитета:

Связка нескольких органов государственных. Это военкомат, Министерство труда и соцзащиты, наше управление. Мы направляем к тому предприятию, которое примет на работу.

До конца, признается Вадим, осознание принятого решения еще не наступило. Надеется на свое примерное поведение и трудолюбие. Ведь в год на альтернативной службе полагается, кстати, как и на срочной , 10 дней отпуска. А если достойно себя зарекомендовать, то и парочку сверху получить можно. Вот тогда он успеет и друзей повидать, и с родными провести времени вдоволь.