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Из-за ЧП в аэропорту Храброво отменен рейс Минск – Калининград

04 января 2017 10:36
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Новости Беларуси. Непогода не повлияла на работу Национального аэропорта Минск. Единственный невыполненный рейс – из Минска в Калининград. Вылет не состоялся из-за ЧП в аэропорту Храброво. Пассажиры отмененного рейса смогут улететь в российский город вечером.

Напомним, этим утром в калининградском аэропорту аварийную посадку совершил пассажирский самолет, летевший из Москвы. На борту находилось 174 человека – пассажиры и члены экипажа. Трое обратились за медицинской помощью. У самолета повреждено шасси. Эвакуировали людей с помощью надувных трапов. По факту ЧП проводится проверка, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Авиасообщение

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