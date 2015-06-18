На Комсомольском озере в Минске открылась выставка «Арт-остров»

Новости Беларуси. Авангардный мир в центре Минска. Буквально несколько часов назад на Комсомольском озере открылась выставка под открытым небом «Арт-остров».

В пилотном проекте приняли участие белорусские художники и скульпторы, которые представили широкой публике 14 инсталляций. Каждая фигура требует определённого толкования автора. Художники попытались через необычную форму передать рыбный день, нелётную погоду и даже мелодию.

Общий вес экспонатов — более 20 тонн. Основные материалы — металл и дерево.

Продлится выставка до конца лета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.