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На Комсомольском озере в Минске открылась выставка «Арт-остров»

18 июня 2015 18:03
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Новости Беларуси. Авангардный мир в центре Минска. Буквально несколько часов назад на Комсомольском озере открылась выставка под открытым небом «Арт-остров».

В пилотном проекте приняли участие белорусские художники и скульпторы, которые представили широкой публике 14 инсталляций. Каждая фигура требует определённого толкования автора. Художники попытались через необычную форму передать рыбный день, нелётную погоду и даже мелодию.

Общий вес экспонатов — более 20 тонн. Основные материалы — металл и дерево.

Продлится выставка до конца лета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# общество # Выставки в Минске

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