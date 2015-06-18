Дни культуры Вьетнама проходят в Минске

Новости Вьетнама. Самая большая пещера в мире, древние феодальные города и живописные заливы — вьетнамская экзотика на фото. Масштабные мероприятия в рамках Дней вьетнамской культуры продолжаются открытием выставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Насладиться творениями природы и культурными памятниками можно в стенах Национального художественного музея. А чтобы увидеть красоту воочию, белорусам на визы до 15 дней уже тратиться не придется. Такое решение принято с 1 июня.

Василий Черник, заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Открытие Дней культуры начинается с прекраснейшей фотовыставки «Красота Вьетнама». Кто с ней сегодня ознакомился, мог воочию убедиться, что действительно эта страна очень красивая, с богатой историей, богатой культурой, с трудолюбивым народом.

До Ван Май, Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь:

Эта выставка имеет большое значение для белорусского зрителя, потому что на фотографиях вы можете увидеть, как прекрасна наша страна, узнать побольше, познакомиться и дружить народами. Дружба между Вьетнамом и Беларусью длится еще с советских времен и продолжается до сих пор. Я думаю, в будущем она будет только крепнуть. И не только в политической и экономической сферах.

Дни Вьетнамской культуры стали ответным шагом. В прошлом году Ханой принимал белорусскую культурную делегацию. Тогда и были приняты программы культурного и информационного сотрудничества.