Военные учения в Гомельской области 18 июня развернулись в Ельском районе

Новости Беларуси. В небе – беспилотники, на земле – зенитные установки… Военные учения в Гомельской области вступили в активную фазу. Сегодня, 18 июня, систему безопасности госграниц на практике проверили в Ельском районе. Об охране южных рубежей в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Самая южная приграничная застава Беларуси приведена в боевую готовность. Выставлены дополнительные посты. В небо поднимается беспилотник.

Полторы недели назад на заставу переброшена и рота Александра Юхимчика. Вызвали на сборы старшего сержанта запаса спустя двадцать лет после демобилизации. Служил Александр в десанте, прыгал с парашютом 30 раз. Поэтому и не удивился, когда услышал приказ командира встать на защиту государственной границы.

Александр Юхимчик, старший сержант запаса Вооружённых Сил Республики Беларусь:

Интересно вспомнить, как проходили в армии учения. Там было совсем по-другому, не так, как сейчас. Сейчас все более сложно. Есть у нас стрельбище. Даже из гранатомета стреляли, потому что стал уже гранатометчиком.

По замыслу учений, государственную границу на территории Гомельской области пересекла вооруженная группа – полсотни боевиков. Первым вступает в бой контрольный пост пограничного наряда.

Через несколько минут на помощь пограничникам приходит подкрепление. Все те же офицеры и солдаты из запаса. При поддержке бронетехники основные силы противника удаётся остановить, а затем и полностью уничтожить.

Максим Слиж, СТВ:

Одна из диверсионных групп противника проникла на территорию ближайшего населённого пункта и закрепилась в здании почты. Пограничники совместно с подразделениями сил специальных операций, после отказа диверсантов от добровольной сдачи, пошли на штурм.

Шумовые гранаты, слаженность действий и профессионализм. На ликвидацию всей группировки противника ушло меньше получаса. Этот принцип взаимодействия между всеми силовыми подразделениями и называют эффективной охраной.

Александр Межуев, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Эти 2,5 недели показали, что люди, призванные из запаса, пришли с желанием, с гражданским долгом для выполнения той задачи по охране государственной границы нашего государства. На лицо хороший взаимообмен информацией между силовым ведомством, а также тесная организация взаимодействия. Мы поэтапно решаем вопросы управления подразделениями по данной обстановке.

Следующим этапом усиления границы станет принятие на вооружение уникальной модели сверхлёгкого воздушного судна. Этот летательный аппарат с виду напоминает двухместный вертолёт, а обладает скоростью и манёвренностью спортивного самолёта. Белорусские разработчики воплотили в жизнь очередную мечту, аналогов которой в мире нет.