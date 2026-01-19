На Комсомольском озере проходят крещенские купания

Крещение Господне, или Богоявление, отмечают православные верующие. Это один из 12 главных праздников в церковном календаре. Он связан с евангельским событием, когда Иисус Христос принял Крещение от пророка Иоанна Предтечи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый год тысячи белорусов окунаются в ледяную воду, стремясь укрепить здоровье и очистить душу. Во всех регионах оборудованы 130 купелей. Одна из них расположена в акватории спасательной станции Комсомольского озера. Чтобы избежать ожидания на поистине «крещенском» морозе, желающим окунуться помогают специально оборудованные места, где можно переодеться и согреться.

Сама из Владивостока. Ныряю в прорубь уже, наверное, на протяжении 15 лет. Когда с Божьей помощью ныряешь, происходит перерождение, все грехи уходят.

От холодной воды нельзя заболеть. Можно заболеть, если обветриться. А холодная вода закаляет иммунитет.

На Крещение не окунуться в православной стране нельзя. Я православный, я окунаюсь везде, всегда и всюду. Для меня это как особое единение наших славянских душ. Рядом с купелью дежурят спасатели, сотрудники ОСВОД и бригада скорой медицинской помощи.