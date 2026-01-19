На Комсомольском озере проходят крещенские купания
Крещение Господне, или Богоявление, отмечают православные верующие. Это один из 12 главных праздников в церковном календаре. Он связан с евангельским событием, когда Иисус Христос принял Крещение от пророка Иоанна Предтечи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый год тысячи белорусов окунаются в ледяную воду, стремясь укрепить здоровье и очистить душу. Во всех регионах оборудованы 130 купелей. Одна из них расположена в акватории спасательной станции Комсомольского озера. Чтобы избежать ожидания на поистине «крещенском» морозе, желающим окунуться помогают специально оборудованные места, где можно переодеться и согреться.
Сама из Владивостока. Ныряю в прорубь уже, наверное, на протяжении 15 лет. Когда с Божьей помощью ныряешь, происходит перерождение, все грехи уходят.
От холодной воды нельзя заболеть. Можно заболеть, если обветриться. А холодная вода закаляет иммунитет.
На Крещение не окунуться в православной стране нельзя. Я православный, я окунаюсь везде, всегда и всюду. Для меня это как особое единение наших славянских душ.
Рядом с купелью дежурят спасатели, сотрудники ОСВОД и бригада скорой медицинской помощи.
Анна Новикова, специалист Минской городской организации ОСВОД:
На данный момент происшествий никаких не произошло, дежурим на постоянной основе, 24 часа в сутки. Непосредственно перед окунанием разогрейтесь, сделайте легкую разминку. Также обувайте удобную обувь, не скользкую. Заходите медленно и спокойно, не прыгайте и не ныряйте. В ледяной воде рекомендуется находиться не более одной минуты.
От купания в ледяной воде рекомендуется воздержаться людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и органов дыхания, а также при других хронических болезнях. Не рекомендуется окунаться беременным женщинам, детям и пожилым людям.