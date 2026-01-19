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В Минске продолжаются работы по стабилизации теплоснабжения

19 января 2026 13:56
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Работы по устранению последствий коммунальной аварии в Минске продолжаются. Как мы сообщали, утром на участке тепломагистрали в микрорайоне Сухарево произошел прорыв. В результате температура теплоносителя и горячей воды в некоторых местах значительно снизилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске продолжаются работы по стабилизации теплоснабжения-2

Повреждения уже локализованы. Задействованы специализированные бригады. Жителям частных домов, находящихся в зоне аварии, оказывают необходимую помощь. Под особым контролем – учреждения социальной сферы. Школы, больницы и детские сады переключены на резервные источники теплоносителя и работают в штатном режиме.

В Минске продолжаются работы по стабилизации теплоснабжения-4

Глеб Лавринович, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Безусловно, учреждения немножко почувствовали снижение температуры теплоносителей из-за произошедшей аварии, но вместе с тем, каких-то критических понижений температуры не произошло. Фактически в тех учреждениях, где температура немножко понижалась ниже тех норм, которые установлены санитарными требованиями, принимались необходимые меры по дополнительному обогреву соответствующих помещений. На данный момент температура в учебных заведениях растет и, в принципе, все в пределах норм.

Восстановительные работы завершатся до конца дня. Причины произошедшего выясняются. Одной из самых вероятных называют повышенную нагрузку на трубопроводы из-за сильных морозов.

# Глеб Лавринович

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